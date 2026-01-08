Confrontos aconteceram no Morro do Turano - Mário Moscatelli / Divulgação

Publicado 08/01/2026

Rio - Moradores da comunidade do Turano, entre a Tijuca e o Rio Comprido, Zona Norte, acordaram ao som de tiros, na manhã desta quinta-feira (8). A Polícia Militar atua na região. Houve confrontos com criminosos.

Internautas relataram momentos de tensão nas redes sociais. "Desde 5h45 é bala comendo no Turano. Meu Deus!", escreveu uma. "Tenho médico marcado e estou com medo de sair de casa. Muito tiro desde cedo no Turano", comentou outra. "Turano se acabando em tiros uma hora dessas", compartilhou uma terceira.

um bom dia delicioso do turano pic.twitter.com/N9bXN9j1lC — Sofia (@so_mrqsa) January 8, 2026

De acordo com relatos, os tiros começaram um pouco depois das 5h. Disparos também foram ouvidos na comunidade da Chacrinha.

Segundo a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Turano iniciaram patrulhamento com um veículo blindado para reprimir roubos de veículos na região da Tijuca. A corporação informou que, durante a ação, criminosos atacaram o camburão, gerando confrontos.

Até o momento, não há informações sobre feridos. A PM destacou que reforçou o policiamento na região.