Criminosos tentaram bloquear a Avenida Santa Cruz, em Senador Camará - Reprodução / Redes Sociais

Criminosos tentaram bloquear a Avenida Santa Cruz, em Senador CamaráReprodução / Redes Sociais

Publicado 09/01/2026 08:53

Rio - Criminosos tentaram fechar a Avenida Santa Cruz, em Senador Camará, Zona Oeste, ao menos duas vezes, entre a noite desta quinta-feira (8) e o início da madrugada desta sexta-feira (9). A ação aconteceu no mesmo dia de uma operação que terminou com cinco presos na região.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram dois ônibus atravessados no trecho, enquanto uma fila de carros se forma atrás deles. Em outro momento, objetos em chamas foram utilizados para bloquear a via.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 14º BPM (Bangu) atuaram rapidamente nas tentativas de fechamento e liberaram o trecho. O policiamento segue reforçado na região. Blindados da corporação circularam por ruas do bairro durante a noite.

Procurado, o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus) informou que três coletivos tiveram suas chaves retiradas e foram usados como barricadas na localidade. São eles: D86003 - LECD122 (Terminal Campo Grande x Bangu), D86016 - LECD122 (Terminal Campo Grande x Bangu) e D86019 - LECD122 (Terminal Campo Grande x Bangu).

Operação

As ações dos criminosos seriam uma represália à operação realizada nesta quarta-feira (9) contra o Terceiro Comando Puro (TCP), em Senador Camará e na Vila Aliança. Policiais militares e civis buscaram reprimir os roubos de veículos de luxo e de cargas na região. Cinco pessoas foram presas, além de três fuzis, duas pistolas e drogas apreendidos. As equipes recuperaram sete veículos, incluindo carros elétricos.

Durante as buscas, duas áreas de lazer atribuídas à facção foram encontradas, sendo uma em construção e a outra já pronta.

Os policiais também demoliram uma estrutura que tapava a visão de uma rua na comunidade do Rebu. Ela seria utilizada para dificultar o monitoramento de criminosos via drones.