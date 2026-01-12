Rio - Três policiais militares foram atropelados durante abordagem a um veículo na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, na madrugada desta segunda-feira (12).
Segundo a corporação, a equipe do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) falava com o motorista de um outro carro, que apresentava sinais de embriaguez, quando acabou atingida. Informações iniciais indicam que o condutor responsável pelo atropelamento teria dormido ao volante.
Na ocasião, ambos os motoristas foram encaminhados a 16ªDP (Barra). Já os policiais precisaram ser levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Posteriormente, um deles foi transferido para o Hospital Municipal Miguel Couto.
Segundo a Polícia Civil, o primeiro condutor acabou autuado em flagrante por embriaguez ao volante e tentativa de homicídio qualificado contra um agente, após tentar agredir um dos PMs durante a abordagem.
Em relação ao atropelamento, a 16ªDP instaurou um inquérito próprio. Testemunhas já prestaram depoimentos e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato.
