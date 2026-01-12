Homem foi levado à 94ª DP (Piraí) - Divulgação / PCERJ

Publicado 12/01/2026 08:45

Rio - Um homem de 50 anos foi preso em flagrante por perseguir e violentar psicologicamente sua vizinha de 18 anos em Piraí, no Vale do Paraíba Fluminense, nesta sexta-feira (9). A Polícia Civil só divulgou a ocorrência no sábado (10).

Segunda as investigações, o criminoso aproveitava da proximidade das casas e vigiava a jovem dentro de seu próprio imóvel.

Ainda de acordo com a corporação, ele foi na residência da vítima e fez declarações obsessivas contra ela, dizendo que monitorava sua rotina e ouvia seus choros e risos. A mãe relatou que ele também chegou a procurá-la no trabalho.

O caso foi encaminhado para a 94ª DP (Piraí), onde a autoridade policial determinou a prisão do homem pelos crimes de perseguição e violência psicológica.