Agentes do 41º BPM (Irajá) prenderam quatro criminosos que descarregavam o veículo - Divulgação / PMERJ

Agentes do 41º BPM (Irajá) prenderam quatro criminosos que descarregavam o veículo Divulgação / PMERJ

Publicado 12/01/2026 09:32

Rio - Quatro pessoas foram presas após roubarem um caminhão com carga e doparem um casal no Complexo da Quitanda, na Pavuna, Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (12).

Segundo a PM, agentes do 41º BPM (Irajá) receberam informações sobre um caminhão com carga roubada e vítimas no local. Ao chegarem, prenderam quatro criminosos que descarregavam o veículo.

Ainda de acordo com a corporação, os policiais localizaram um casal de vítimas deitado no chão e dopado em uma residência próxima. Os dois relataram que foram abordados no CEASA e medicados pelo grupo.

Os militares recuperaram o caminhão com caixas plásticas utilizadas para o transporte de frutas e legumes. Além disso, eles apreenderam quatro bloqueadores de sinal e outro veículo.

O caso foi encaminhado à 39ª DP (Pavuna) e, posteriormente, à 27ª DP (Vicente de Carvalho).

Procurada pela reportagem, a Civil ainda não se manifestou.