Agentes do 41º BPM (Irajá) prenderam quatro criminosos que descarregavam o veículo Divulgação / PMERJ
Polícia Militar prende quatro pessoas após roubarem carga e doparem casal na Pavuna
Agentes localizaram as vítimas deitadas no chão em uma residência próxima
Médico é demitido após paciente denunciar racismo em São Gonçalo: 'Fui humilhada'
Caso aconteceu na Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Catarina
Suspeito de roubo que terminou na morte de passageira do BRT é preso
Priscila da Silva Almeida, de 40 anos, foi esfaqueada após reagir ao assalto no dia do Natal
Paes sanciona lei que veta construções que projetem sombra na areia ou calçadão
Mudança na legislação amplia restrição e passa a vetar construções em ruas fora da orla
MPRJ denuncia dono da Outsider Tours por estelionato
Fernando Sampaio de Souza e Silva foi preso em Santa Catarina no último dia 6
Falha em alarme pode ter atrasado combate ao incêndio no Shopping Tijuca, diz brigada
Sistema seria decisivo para comunicar ao setor de segurança do centro comercial sobre a fumaça
