Corpos foram encontrados próximo a uma passarela na Avenida Brasil - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 12/01/2026 11:13

Rio - Três homens foram encontrados mortos a tiros, na madrugada desta segunda-feira (12), próximo a uma passarela da Avenida Brasil, na altura da Vila Kennedy, na Zona Oeste.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) localizaram os corpos no momento em que faziam um patrulhamento pela região. Ao se aproximarem, os policiais constataram que os cadáveres tinham marcas de tiros. A equipe isolou a área para perícia.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias das execuções e a autoria.

As vítimas não foram identificadas.

Rotina de violência

A Vila Kennedy sofre constantemente com uma rotina de violência, principalmente, devido a disputas entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos pelo controle da região.

Um levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP) aponta que ocorreram 86 homicídios em 2025 na área da Circunscrição Integrada de Segurança Pública (Cisp) 34, formada por Bangu, Gericinó, Padre Miguel e Senador Camará. A Vila Kennedy integra essa formação. Em 2024, aconteceram 59 assassinatos, ou seja, houve um aumento de 46% entre os períodos.

Dentre os mortos estão Alexandre de Oliveira e Michail Douglas Damasceno Barbosa, o Comandinho, que era considerado gerente do tráfico da região. O segundo chegou a ser preso, em 2019, por suspeita de participar do homicídio do sargento do Exército Bruno Albuquerque Cazuca, em Campo Grande, em fevereiro do 2018.