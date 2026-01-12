Corpos foram encontrados próximo a uma passarela na Avenida BrasilReprodução / Redes Sociais
Três homens são encontrados mortos a tiros próximo à passarela da Avenida Brasil
Crime ocorreu na altura de Vila Kennedy, na Zona Oeste
Médico é demitido após paciente denunciar racismo em São Gonçalo: 'Fui humilhada'
Caso aconteceu na Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Catarina
Suspeito de roubo que terminou na morte de passageira do BRT é preso
Priscila da Silva Almeida, de 40 anos, foi esfaqueada após reagir ao assalto no dia do Natal
Paes sanciona lei que veta construções que projetem sombra na areia ou calçadão
Mudança na legislação amplia restrição e passa a vetar construções em ruas fora da orla
MPRJ denuncia dono da Outsider Tours por estelionato
Fernando Sampaio de Souza e Silva foi preso em Santa Catarina no último dia 6
Falha em alarme pode ter atrasado combate ao incêndio no Shopping Tijuca, diz brigada
Sistema seria decisivo para comunicar ao setor de segurança do centro comercial sobre a fumaça
