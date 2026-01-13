Familiares se despediram da menina Vitória Castro Lima, de 10 anos - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 13/01/2026 16:01 | Atualizado 13/01/2026 18:02

Rio - Amigos e familiares se despediram, nesta terça-feira (13), da menina Vitória Castro Lima, de 10 anos, que morreu ao ser atropelada por um motorista embriagado na comunidade Fallet-Fogueteiro , em Santa Teresa, na região central do Rio. Durante o sepultamento no Cemitério São João Batista, em Botafogo, a família informou que Kauany Leni Castro Teixeira, mãe da criança, segue internada em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

"Fizeram a primeira cirurgia, não conseguiram reconstituir o braço. Ela ia passar por uma outra cirurgia, se eu não me engano. Hoje (terça), informaram para ela o que aconteceu, a assistente social e um parente. Ela está arrasada, desesperada. Queria sair, vir aqui ver, o médico não deixou. Não sei nem o que dizer para ela", lamentou a advogada Juliana Vieira Cruz, prima de Kauany.

Os relatos apontam que Márcio Queiroz Gentil estaria bebendo em uma festa e já havia passado de carro pelas vítimas, que estavam sentadas em um banco na comunidade. Kauany estava com um bebê no colo, mas ele sofreu apenas ferimentos leves e recebeu alta.

"Me relataram que ela estava com a filha dela e as amigas sentadas no banquinho próximo à imagem de São Cosme e Damião. O cara que fez o acidente estava próximo de uma festa, já estaria bebendo desde cedo. Relataram que ele já tinha descido e subido de carro algumas vezes de forma imprudente. Em uma dessas vezes, bateu na minha prima, na filha dela e tinha um bebê no colo da minha prima. Ao tentar proteger a criança, ela virou de costas e teve o braço esmagado", explicou Juliana.

Márcio foi preso em flagrante por homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo, com agravante por embriaguez. A ocorrência foi registrada na 5ª DP (Mem de Sá).