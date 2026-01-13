Familiares se despediram da menina Vitória Castro Lima, de 10 anosÉrica Martin / Agência O Dia

Rio - Amigos e familiares se despediram, nesta terça-feira (13), da menina Vitória Castro Lima, de 10 anos, que morreu ao ser atropelada por um motorista embriagado na comunidade Fallet-Fogueteiro, em Santa Teresa, na região central do Rio. Durante o sepultamento no Cemitério São João Batista, em Botafogo, a família informou que Kauany Leni Castro Teixeira, mãe da criança, segue internada em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.
Vitória Castro Lima, de 10 anos, foi sepultada no Cemitério São João Batista, em Botafogo - Érica Martin / Agência O Dia
"Fizeram a primeira cirurgia, não conseguiram reconstituir o braço. Ela ia passar por uma outra cirurgia, se eu não me engano. Hoje (terça), informaram para ela o que aconteceu, a assistente social e um parente. Ela está arrasada, desesperada. Queria sair, vir aqui ver, o médico não deixou. Não sei nem o que dizer para ela", lamentou a advogada Juliana Vieira Cruz, prima de Kauany.
Os relatos apontam que Márcio Queiroz Gentil estaria bebendo em uma festa e já havia passado de carro pelas vítimas, que estavam sentadas em um banco na comunidade. Kauany estava com um bebê no colo, mas ele sofreu apenas ferimentos leves e recebeu alta.
"Me relataram que ela estava com a filha dela e as amigas sentadas no banquinho próximo à imagem de São Cosme e Damião. O cara que fez o acidente estava próximo de uma festa, já estaria bebendo desde cedo. Relataram que ele já tinha descido e subido de carro algumas vezes de forma imprudente. Em uma dessas vezes, bateu na minha prima, na filha dela e tinha um bebê no colo da minha prima. Ao tentar proteger a criança, ela virou de costas e teve o braço esmagado", explicou Juliana.
Márcio foi preso em flagrante por homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo, com agravante por embriaguez. A ocorrência foi registrada na 5ª DP (Mem de Sá).