Chamas se concentraram em casas no alto de um morro em Santa Rosa - Reprodução

Chamas se concentraram em casas no alto de um morro em Santa RosaReprodução

Publicado 13/01/2026 16:09

Rio - Um incêndio atingiu duas residências no alto de um morro, no fim da manhã desta terça-feira (13), no bairro Santa Rosa, em Niterói, na Região Metropolitana. Foi o segundo incidente com fogo na região em um intervalo de quatro horas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Charitas foram acionados por volta das 11h para atender uma ocorrência de fogo em imóvel na Travessa Lions Club. As chamas aconteceram em uma área no alto de um morro, com casas e vegetação.

A corporação informou que os bombeiros controlaram o incêndio por volta das 13h, mas, até as 15h30, as equipes seguiam no local em trabalho de resfriamento.

Não houve registro de vítimas.

Incêndio destrói escola de artes

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 7h10 para a Rua Doutor Souza Dias, altura do número 150. Os militares atuaram na fase de rescaldo até às 13h, quando a ocorrência encerrou. Não há registro de vítimas.