Operação mira traficantes do Comando VermelhoDivulgação

Publicado 15/01/2026 06:49

Rio - As polícias Civil e Militar realizaram, nesta quinta-feira (15), mais uma fase da "Operação Contenção", desta vez na Vila Kennedy, na Zona Oeste. A atuação teve como alvo traficantes ligados à facção criminosa Comando Vermelho. Entre eles, Marcio Gabriel Conrado, foi localizado 'trabalhando' no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Ao todo, oito suspeitos foram presos.

Durante a ação, agentes encontraram ainda um "cardápio do crime", com a discrição de drogas e bebidas disponíveis na comunidade. Os valores, que variam R$ 2 a R$ 110, aparecem ao lado dos produtos. Além disso, diversos veículos, drogas e munições foram apreendidos.

Na região, atuaram agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). O objetivo era cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão.

De acordo com o delegado assistente da Delegacia de Repressão Entorpecentes da Capital, Alamberg Medeiros, as investigações apontam que os criminosos usam a comunidade não apenas para comercialização de drogas, mas como base operacional e logística para realização de ataques a regiões que são controladas por outras facções.



"Ataques recentes a comunidade do Catiri, Carobinha e comunidades situadas no bairro de Campo Grande, também na Zona Oeste da cidade estão associadas a esse grupo criminoso que atua na região da Vila Kennedy. A operação de hoje foi em conjunto com a Polícia Militar, que ingressou no terreno com diversas delegacias que foram empenhadas no intuito de obter a missão de capturar esses criminosos e bem como aprender materiais associados à prática delitiva dessas organizações", disse.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que Marcio Gabriel não faz parte do quadro permanente de funcionários e estava em regime de RPA por 30 dias, substituindo um auxiliar de serviços gerais, que está de licença.

Operação Contenção



A "Operação Contenção" é uma iniciativa do Governo do Estado para conter e atacar o avanço territorial do CV. Ao todo, a medida já resultou na prisão de mais de 275 criminosos e na morte de outros 136 em confrontos, além da apreensão de cerca de 470 armas — sendo 189 fuzis — e mais de 50 mil munições.



Na ocasião, mais de 60 corpos foram encontrados em uma área de mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia, onde aconteceram as principais troca de tiros entre as forças de segurança e traficantes. Além dos bandidos, cinco policiais morreram.