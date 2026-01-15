Rodrigo Silva do Nascimento era morador antigo do bairro e conhecido por vários vizinhos - Reprodução/Redes Sociais

Rodrigo Silva do Nascimento era morador antigo do bairro e conhecido por vários vizinhosReprodução/Redes Sociais

Publicado 15/01/2026 08:29

Rio - Um ataque a tiros em um bar deixou dois homens mortos e outras três pessoas feridas, em Campo Grande, na Zona Oeste. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (14), quando criminosos dispararam contra clientes que estavam no estabelecimento. Douglas Ribeiro da Silva e Rodrigo Silva do Nascimento acabaram morrendo no local e as outras vítimas precisaram ser levadas para um hospital da região.

Segundo relatos, o ataque teria sido contra um miliciano e provocou correria entre frequentadores e outros comerciantes da região. De acordo com a Polícia Militar, o 40º BPM (Campo Grande) foi acionado para uma ocorrência com vítimas baleadas, na Estrada do Tingui. No local, os PMs encontraram Douglas e Rodrigo já sem vida e encaminharam outros três feridos ao Hospital Municipal Rocha Faria, no mesmo bairro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Marcele Martins Gonçalves permanece internada em em estado grave na unidade, enquanto Lucas da Silva Gomes e Alan de Lemos Pessanha têm quadro de saúde estável.

Nas redes sociais, moradores disseram que Rodrigo era morador antigo do bairro e conhecido por vários vizinhos. Comentários também apontam que o homem seria motorista de aplicativo, não teria envolvimento com o crime organizado e deixa uma filha.

"Conheço o Rodrigo desde moleque. Super gente boa e apaixonado pelo Botafogo. Sem acreditar nisso até agora. Infelizmente, estava no lugar errado e na hora errada", lamentou uma pessoa. "Gente boa, trabalhador, homem de família", descreveu outra. "Amigo para todas horas, quem teve a honra da sua amizade sabe. Mais um trabalhador que se vai nessa guerra sem fim que vivemos na Zona Oeste", desabafou mais um.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga as mortes de Douglas e Rodrigo. As diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime. Ainda não há informações sobre o sepultamento das vítimas.



