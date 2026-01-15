Agentes da Prefeitura desmontaram 'puxadinhos' montados pelos quiosques na areia - Reprodução / Redes sociais

Publicado 15/01/2026 10:59

Rio - Após frequentadores das praias do Recreio e da Barra na Tijuca, Zona Sudoeste, denunciarem os “cercadinhos vip” montados nas areias, agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop), da Fazenda e da Subprefeitura da Barra desmontaram os espaços ilegais identificados durante as vistorias nos quiosques da orla do Rio, realizadas nesta quarta-feira (14).



Na ação, os espaços Clássico Beach Club, K8 e Krab, na Barra da Tijuca, foram notificados e retiraram as estruturas irregulares no mesmo dia. Além desses, os estabelecimentos Katukas, Cavalo Marinho, Sutil e Praia Club, todos no Recreio, também foram intimados pela Secretaria de Meio Ambiente e Clima por ocupação irregular e dano à vegetação.



Segundo o órgão, o ato de reter as areias públicas para construção ou extensão de espaço, o famoso “puxadinho”, é proibido e sujeito à multa.

Por meio de nota, a Orla Rio, concessionária responsável pela operação e manutenção dos quiosques ao longo da orla carioca, afirmou que que não se omite diante desse tipo de situação e que atua sempre que identifica ocupações fora das regras estabelecidas.

"Na ausência de adequação imediata, os órgãos públicos são acionados e caso seja necessário, o contrato pode ser rescindido", concluiu o parecer.

Dos espaços notificados, Cavalo Marinho é o único não contemplado pelo Orla Rio.

A Secretaria de Meio Ambiente e Clima esclareceu, também por meio de nota, que nenhum dos estabelecimentos citados têm autorização para fazer expansão sobre a areia da praia, e que a intimação tem o objetivo de fazer com que os quiosques se adequem com relação ao uso indevido na área da faixa de areia.

Procurados pelo DIA, os quiosques não se manifestaram. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.