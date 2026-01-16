Barricada gigantesca num dos acessos ao Complexo do Alemão - Reginaldo Pimenta

Publicado 16/01/2026 13:07

Rio – Com o objetivo de combater as obstruções impostas por criminosos nas vias públicas, o Governo do Rio oficializou uma lei para a criação do canal Disque-Barricada, que vai receber e centralizar as denúncias sobre os bloqueios ilegais. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (15).

De forma anônima, os moradores que estiverem enfrentando as retenções em suas ruas poderão abrir uma denúncia pelo telefone, aplicativo, site, ou WhatsApp do canal, que ainda serão divulgados. Os relatos vão ser repassados às polícias Militar e Civil.

O serviço, que ainda será regulamentado para definir o fluxo de atendimento e informações, foi feito em conjunto com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).



“É mais um mecanismo para proteger o direito de ir e vir. É uma parceria institucional em favor da população”, destacou o governador Cláudio Castro.



Ao DIA, a estudante de medicina veterinária Júlia Andressa, moradora da Pavuna, Zona Norte, comentou que os bloqueios são frequentes na região e que os materiais usados nas estruturas são variados.



“Os bandidos geralmente usam trilho de trem, pneu de carro e caminhão, carcaça de geladeira e máquina de lavar, enchem de concreto e acabam com as ruas. É horrível”, relatou.



A estagiária de Direito Thais Santos, que reside em Santíssimo, Zona Oeste, também enfrenta barricadas.

“Eles ‘fazem’ quebra mola bem alto, usam pedras enormes para impedir os carros de entrarem. Há anos é assim”.

Operação Barricada Zero

A medida surgiu para complementar a Operação Barricada Zero , que já removeu mais de 6 mil toneladas de bloqueios em comunidades da Região Metropolitana do Rio, a mais afetada com as retaliações.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Iuri Corsini