Vítima saiu do quarto com a faca na mão e com sangue pelo corpo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 16/01/2026 14:28

Rio - A Polícia Civil investiga um caso de tentativa de feminicídio, ocorrido dentro de uma casa, em Rio das Pedras, Zona Sudoeste, na noite desta quinta-feira (15).

Chaiene Santos postou, nas suas redes sociais, uma gravação feita de uma câmera de segurança do interior da residência. As imagens mostram a vítima gritando desesperadamente por socorro dentro de um quarto. Posteriormente, o suspeito deixa o cômodo e a mulher aparece com uma faca na mão e com sangue pelo corpo.

A vítima continuou gritando por ajuda no imóvel. Ela teve ferimentos no rosto, na cabeça e nas costas. A mulher procurou atendimento médico em uma unidade de saúde e recebeu pontos nos cortes.

Ainda pela rede social, Chaiene revelou que o suspeito é seu ex-namorado e ele já tinha anotações por dois homicídios, além de ter tentado matar uma antiga companheira, também a facadas, em outra ocasião.

"Eu descobri que ele tinha cometido homicídios e comecei a pedir separação. Ontem [quinta-feira], eu tinha mandado um texto imenso e ele sabia que tinha que se retirar da minha casa. Esse monstro tem que estar atrás das grades o mais rápido possível. Que a justiça seja feita. Nenhuma mulher merece isso que eu passei. Só eu sei o que passei dentro daquele quarto. Só eu sei como foi ver a morte de frente", disse.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e encaminhado à 32ª DP (Taquara). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos.