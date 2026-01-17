Criminoso foi baleado em tentativa de assaltoRede Social

Ana Fernanda Freire
Rio - Um policial civil de folga reagiu a um assalto e matou Yuri dos Santos Silva Fernandes na Rua Boiacá, em Bento Ribeiro, na Zona Norte, na manhã deste sábado (17). O agente não ficou ferido. 
Nas redes sociais, imagens mostram o corpo do suspeito no chão. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para apurar os fatos.
Outro caso
Na sexta (16), o terceiro sargento da Polícia Militar Bruno Dantas de Souza, 37 anos, foi morto a tiros ao reagir uma tentativa de assalto no bairro Parada Morabi, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na ocasião, ele também estava de folga.