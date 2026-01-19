Oldenir fugiu logo após matar o padrasto e atirar na irmã - Rede Social

Publicado 19/01/2026 14:20





Rio - Oldenir de Almeida Filho, suspeito de matar o padrasto Rudson Fernando da Silva Barreto e balear a própria irmã de 15 anos dentro de casa em Camboinhas, Niterói, na Região Metropolitana, foi preso na tarde desta segunda-feira (19) por agentes da Delegacia de Homicídios da região.De acordo com a mãe do acusado, Rita de Almeida, o filho tem histórico de violência. "(Ele) já cometeu outros atos, e estava cumprindo prisão domiciliar. Ele estava com uma prostituta dentro de casa, foragida por um golpe de banco em São Paulo. Eu fui botar para fora, mas eles estavam armados. Ele é um pilantra, tem que ir para cadeia, eu poderia eu estar morta. Minha filha está com um tiro no pé", disse.

A adolescente foi socorrida para o Hospital Mário Monteiro e depois encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima. O estado de saúde dela é estável.



Revoltada e ainda sem saber da prisão, a mãe revelou que queria Oldenir na cadeia e que não iria protegê-lo. "Meu filho é moleque, safado, tem que 'puxar' cadeia. Ele é maluco, drogado, tem passagem, já paguei advogado para ele, como mãe já fiz todos os meus papéis. Eu vou entregar meu filho para policia vivo ou morto. Ele está me ligando, quer dinheiro, mas eu não vou passar a mão na cabeça", frisou.



Rita reforçou que ficou a todo momento ao lado do marido. "Eu estava socorrendo meu marido dentro do banheiro, eu não saí do lado dele em nenhum minuto. Ele morreu nos meus braços, não tem como perdoar um filho desse. Eu quero ele na cadeia ou morto. Não tenho medo dele me matar, tenho medo dele matar os outros", afirmou.



Suspeito atropelou PMs e matou agente dos Correios



Em 2024, Oldenir foi preso por atropelar dois PMs no Distrito Federal. Ele estava em um veículo blindado com uma menor de idade e não obedeceu a uma ordem de parada. Ele ainda tentou fugir, mas foi detido após perseguição. Além disso, drogas foram apreendidas.



No início do ano passado, ele teve a prisão preventiva convertida em domiciliar. A defesa alegou que ele sofre de distúrbios psiquiátricos, incluindo dependência de substâncias psicoativas e episódios de automutilação.



Oldenir ainda tem em sua extensa ficha policial um caso de homicídio. Em 2022, ele foi denunciado por atropelar e matar um carteiro município de Mendes, no interior do estado. De acordo com a acusação, ele conduzia uma Toro branca quando bateu em uma motocicleta dos Correios, conduzida por um carteiro que estava em serviço no momento. A vítima, de 56 anos, foi arremessada e, com o impacto, morreu na hora.



Testemunhas relataram que o veículo trafegava em alta velocidade e não reduziu ao passar pelo quebra-molas. Ele não prestou socorro e fugiu do local.



Oldenir respondeu por homicídio, omissão de socorro, fuga do local do acidente e condução de veículo sob efeito de álcool ou substâncias psicoativas. Também consta no processo que ele fazia posse de drogas para consumo pessoal.

A reportagem de O DIA não conseguiu contato com a defesa de Oldenir. O espaço está aberto para eventuais manifestações.