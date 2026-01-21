Pierre Cardinot de Freitas é apontado como responsável por esquema de internação compulsória ilegal - Reprodução

Publicado 21/01/2026 10:13

Rio - O dono de uma clínica de reabilitação foi preso, nesta terça-feira (20), por realizar internações compulsórias ilegais. Uma das vítimas do esquema criminoso precisou ser resgatada por policiais civis no início do mês, após sofrer um sequestro e ser levada para o estabelecimento , em Itaboraí, na Região Metropolitana. Contra Pierre Cardinot de Freitas havia um mandado de prisão preventiva.

As investigações da 66ª DP (Piabetá) tiveram início depois que um homem foi sequestrado e colocado à força em um veículo, no distrito de Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu em 6 de janeiro e a apuração revelou que a quadrilha havia sido contratada pela ex-companheira da vítima, para uma internação compulsória ilegal na clínica para dependentes químicos comandada por Pierre. Na ocasião, seis pessoas foram presas.

Os policiais civis também descobriram que o esquema contava com um grupo que se autodenominava "setor de capturas", contratado por familiares para sequestrar e levar as vítimas para a clínica, mesmo sem autorização judicial. A quadrilha monitorava a rotina dos alvos, aguardando o momento para a abordagem violenta.

Depois de um trabalho de monitoramento, as equipes conseguiram prender Pierre, apontado como responsável pelo estabelecimento. Ele será encaminhado ao sistema prisional e vai responder pelos crimes de extorsão, sequestro para fins de internação compulsória e lesão corporal.

A reportagem do DIA tenta contato com a defesa de Pierre Cardinot de Freitas. O espaço está aberto para manifestação.