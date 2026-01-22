Casarão que pegou fogo na Lapa foi interditado pela Defesa Civil - Erica Martins/Agência O DIA

Casarão que pegou fogo na Lapa foi interditado pela Defesa CivilErica Martins/Agência O DIA

Publicado 22/01/2026 06:39

Rio - Um incêndio atingiu um casarão na Rua Riachuelo, na Lapa, Região Central, e deixou uma pessoa ferida na manhã desta quinta-feira (22). Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem teve ferimentos leves e foi atendido em uma das ambulâncias da corporação.

O acionamento ocorreu por volta das 5h20 e as equipes do Grupamento Operacional do Comando Geral (GOCG) atuaram no combate às chamas. Por volta das 6h30, o fogo já havia sido controlado e equipes trabalhavam no rescaldo.

Nas redes sociais, imagens mostram a intensidade das chamas, que tomaram conta do espaço. De acordo com testemunhas, no local funcionava uma boate.

De acordo com o Centro de Operações Rio, a Rua Riachuelo ficou totalmente interditada, na altura da Rua do Lavradio, por cerca de 1h, sendo liberada pouco antes das 7h. O trânsito chegou a ficar lento próximo ao bloqueio.

Durante a ocorrência, houve vazamento de gás, rapidamente controlado. As concessionárias Naturgy e Light foram acionadas. Por conta do incêndio, muitos moradores vizinhos ao casarão deixaram o imóvel e chegaram a deixar pertences pessoais do lado de fora por medo de o fogo se espalhar.

A Defesa Civil Municipal realizou uma vistoria no espaço. Técnicos avaliaram que a estrutura do imóvel está preservada, porém foram identificados problemas pontuais no interior do estabelecimento. Com isso, equipes realizaram a interdição do local.



Os fundos do casarão também passaram por avaliação, mas nenhum risco foi identificado. Os proprietários receberam orientações para tomarem medidas cabíveis, como a contratação de serviço técnico especializado, visando a recuperação do patrimônio.