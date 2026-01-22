SMS terá quatro postos temporários para atender foliões durante desfiles de blocos - Edu Kapps / SMS

Publicado 22/01/2026 09:00

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) preparou um esquema especial de atendimento pré-hospitalar nas áreas de maior concentração de público durante a programação do carnaval de rua na cidade, nos bairros do Centro, Copacabana e Ipanema/Leblon. São quatro postos médicos que darão suporte a um total de 55 blocos, incluindo os dez megablocos.

Os postos do Centro começam a funcionar neste fim de semana, dias 24 e 25, para os desfiles do Chá de Alice e o Bloco da Lexa, respectivamente, no Circuito Preta Gil, na Rua 1º de Março.

A estrutura contará ao todo com 18 leitos, sendo quatro de suporte avançado, um em cada posto; além de 24 poltronas de hidratação. Todos contarão com ambulâncias avançadas para transferência dos casos mais graves e que necessitem de suporte hospitalar para unidades da rede municipal de urgência e emergência, que receberão reforço nos plantões para atender a demanda.

No Centro serão dois postos – na Praça Ana Amélia e no Largo da Carioca – funcionando nos dias 24, 25 e 31 de janeiro; 1º, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 21 e 22 de fevereiro, para dar suporte a um total de 30 blocos.

Em Ipanema, a unidade funcionará nos dias 7, 8, 13, 14, 15, 17 e 22 de fevereiro. Já em Copacabana, a estrutura estará na Praça do Lido.

Cuidados importantes na folia

A SSMS recomenda alguns cuidados aos foliões para que possam curtir o carnaval de rua com saúde e segurança: manter a medicação de uso contínuo; beber bastante água; moderar na ingestão de bebidas alcoólicas; usar protetor solar FPS 50 ou mais; usar boné ou chapéu; usar roupas/fantasias leves; usar calçados fechados e confortáveis; atenção ao uso de produtos cosméticos/capilares que possam causar alergia ou queimaduras ao sol; atenção quanto à procedência ao consumir bebidas e alimentos; carregar documento de identificação / telefone de contato; atenção máxima com as crianças, que além dos cuidados para hidratação e proteção solar, devem usar pulseira ou crachá de identificação com telefone de contato dos responsáveis.