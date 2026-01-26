Homem foi recapturado por policiais penais nesta madrugada - Reprodução

Publicado 26/01/2026 10:08

Rio - Três homens renderam um policial penal durante uma tentativa de fuga do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste, na madrugada desta segunda-feira (26). Um dos custodiados chegou a passar pelo muro do presídio.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), os presos William Freitas da Costa, Thiago Antônio de Oliveira e David Gonçalves de Souza, que estavam em isolamento, acessaram uma área interna da unidade e dominaram um agente.

A pasta explicou que a ação foi rapidamente percebida por outro policial, que acionou o sistema de alarme.

Um dos custodiados conseguiu passar pelo muro do instituto, que estava com um buraco, usando uma corda. No entanto, agentes do Grupamento Tático Móvel (GTM) o localizaram e o recapturaram.

Os outros dois não conseguiram prosseguir e retornaram para a área de isolamento, sendo posteriormente identificados e contidos por equipes do Instituto.

A ação foi realizada pelo Grupamento de Intervenção Tática (GIT), pela Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (SSISPEN) e a Subsecretaria de Gestão Operacional (SUBOP).



Ainda de acordo com a Seap, o policial penal rendido recebeu atendimento e passa bem.

Os presos envolvidos foram encaminhados à 34ª DP (Bangu).