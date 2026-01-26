Diogo Lima Monteiro foi assassinado em Japeri no último sábado (24) - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/01/2026 11:04

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um homem a tiros, ocorrida na noite do último sábado (24), em Japeri, na Baixada Fluminense.

O crime aconteceu na Rua Laura Amélia, no bairro Parque São Benedito. Segundo relatos nas redes sociais, Diogo Lima Monteiro, de 33 anos, conhecido como Miolo, estava em frente a um bar quando criminosos encapuzados chegaram e atiraram em sua direção. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes do 24º BPM (Queimados) foram acionados, mas encontraram a vítima já sem vida. A área foi isolada para perícia.

O enterro de Diogo aconteceu neste domingo (25) no Cemitério de Engenheiro Pedreira, ainda em Japeri. Familiares e amigos levaram cartazes com os dizeres "saudades eternas" e "valeu por você existir, amigo". Durante a cerimônia, os presentes fizeram uma roda de samba como forma de homenagem.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria e motivação do crime.