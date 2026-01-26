Acidente deixou quatro pessoas feridas nesta segunda (26) - Reprodução

Acidente deixou quatro pessoas feridas nesta segunda (26)Reprodução

Publicado 26/01/2026 15:32

Rio - Um acidente envolvendo um BRT e um ônibus deixou quatro pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (26), na Rua Engenheiro Mário Carvalho, no sentido Madureira, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte. O impacto ocupou uma das faixas da via e exigiu a interdição temporária do trecho para o trabalho dos agentes.



Segundo o Corpo de Bombeiros, foram atendidos dois homens e duas mulheres. Um dos homens teve ferimentos de gravidade moderada, enquanto as outras três vítimas tiveram apenas ferimentos leves. Todos foram levados para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha.



De acordo com a Mobi-Rio a operação do sistema BRT chegou a apresentar instabilidade. As linhas 42 (Madureira x Galeão) e 46 (Penha x Alvorada) operaram com intervalos irregulares durante parte da manhã, mas a situação foi normalizada em pouco tempo.



A Rio Ônibus, por meio de nota, informou que lamenta o ocorrido. A empresa aguarda o resultado da perícia para entender a dinâmica do acidente.