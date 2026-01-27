Acidente ocorreu na altura da Rua Vasco Mascarenhas, em Campo Grande - Reprodução / Redes sociais

Acidente ocorreu na altura da Rua Vasco Mascarenhas, em Campo GrandeReprodução / Redes sociais

Publicado 27/01/2026 08:33

Rio - Uma batida entre um ônibus e um caminhão parado no acostamento da Avenida Brasil deixou sete pessoas feridas na noite desta segunda-feira (26). O acidente ocorreu na altura da Rua Vasco Mascarenhas, em Campo Grande, Zona Oeste.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do 13º GBM (Campo Grande) foram acionados ao local às 20h11, e levaram as vítimas, com ferimentos leves, ao Hospital Municipal Rocha Faria, no mesmo bairro. Cinco são mulheres. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o caminhão, que tombou na via, foi retirado por volta das 23h, e a via liberada à 1h desta terça-feira (27).

Procurada pelo DIA, a empresa Expresso Real Rio, responsável pelo coletivo, informou que o ônibus fazia parte da linha 712 L - Santa Sofia x Coelho Neto, e que a colisão ocorreu porque o caminhão estava com as luzes traseiras apagadas.