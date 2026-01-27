Corpo esquartejado foi encontrado envolto em saco preto, em Maricá - Divulgação / Defesa Civil

Publicado 27/01/2026 12:17

Rio - Um tronco humano esquartejado foi encontrado nas areias da praia de Barra de Maricá, em Maricá, Região Metropolitana, na manhã desta segunda-feira (26).

De acordo com a Defesa Civil, um guarda-vidas fazia uma caminhada pela orla, quando se deparou com a cena chocante. Em seguida, o funcionário acionou a Polícia Militar, que isolou a área para a chegada da perícia. Os restos mortais foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro do Barreto, em Niterói, também na Região Metropolitana.

O caso está sendo investigado pela 82ª DP (Maricá). As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas.