Unidade do posto avançado do BPVE na Via LightDivulgação

Publicado 27/01/2026 12:14

Rio - O Governo do Estado inaugurou, nesta segunda-feira (26), uma unidade do posto avançado do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) na Via Light, uma das principais vias da Região Metropolitana. Ao longo do percurso, foram instaladas três tendas de apoio, além de uma base do batalhão localizada na altura do município de Nilópolis.



O BPVE estenderá suas ações ostensivas à Via Light com um efetivo de cerca de 30 policiais, equipes em viaturas e motocicletas, além dos pontos de apoio e da nova base fixa. O policiamento será realizado 24 horas por dia, ao longo de toda a via.