Unidade do posto avançado do BPVE na Via LightDivulgação
O BPVE estenderá suas ações ostensivas à Via Light com um efetivo de cerca de 30 policiais, equipes em viaturas e motocicletas, além dos pontos de apoio e da nova base fixa. O policiamento será realizado 24 horas por dia, ao longo de toda a via.
Proposta nasceu na Alerj
A ampliação é resultado de uma indicação apresentada pelo deputado Rafael Nobre (União) na Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj). “A chegada de mais policiamento à nossa região reafirma o compromisso do nosso mandato com as reais necessidades da população”, destacou Nobre.
Além do parlamentar, a cerimônia contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, como o governador Cláudio Castro, o secretário de Polícia Militar, coronel Menezes, o prefeito de Nilópolis, Abraãozinho David, e o deputado Ricardo Abrão (União).
“O Rio de Janeiro está mostrando para o Brasil que, com coragem, investimento e valorização, é possível combater o crime organizado”, afirmou Cláudio Castro, durante o evento.
O deputado Rafael Nobre reforçou a importância da parceria entre o Governo do Estado, a Alerj e o município. “Esse é mais um avanço concreto em favor da segurança e da tranquilidade da nossa população”, concluiu.
