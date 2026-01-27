Unidade do posto avançado do BPVE na Via LightDivulgação

Rio - O Governo do Estado inaugurou, nesta segunda-feira (26), uma unidade do posto avançado do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) na Via Light, uma das principais vias da Região Metropolitana. Ao longo do percurso, foram instaladas três tendas de apoio, além de uma base do batalhão localizada na altura do município de Nilópolis.

O BPVE estenderá suas ações ostensivas à Via Light com um efetivo de cerca de 30 policiais, equipes em viaturas e motocicletas, além dos pontos de apoio e da nova base fixa. O policiamento será realizado 24 horas por dia, ao longo de toda a via.
Governador Cláudio Castro e outras autoridades durante a inauguração - Divulgação
Unidade do posto avançado do BPVE na Via Light - Divulgação

Proposta nasceu na Alerj

A ampliação é resultado de uma indicação apresentada pelo deputado Rafael Nobre (União) na Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj). “A chegada de mais policiamento à nossa região reafirma o compromisso do nosso mandato com as reais necessidades da população”, destacou Nobre.

Além do parlamentar, a cerimônia contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, como o governador Cláudio Castro, o secretário de Polícia Militar, coronel Menezes, o prefeito de Nilópolis, Abraãozinho David, e o deputado Ricardo Abrão (União).

“O Rio de Janeiro está mostrando para o Brasil que, com coragem, investimento e valorização, é possível combater o crime organizado”, afirmou Cláudio Castro, durante o evento.

O deputado Rafael Nobre reforçou a importância da parceria entre o Governo do Estado, a Alerj e o município. “Esse é mais um avanço concreto em favor da segurança e da tranquilidade da nossa população”, concluiu.