Criminoso estava foragido da Justiça e contra ele foi cumprido mandado de prisão - Reprodução

Publicado 27/01/2026 15:02

Rio - Um homem foi preso por estuprar a própria sobrinha durante cinco anos, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O criminoso, de 57 anos, estava foragido da Justiça e contra ele foi cumprido um mandado de prisão. Ele também é acusado de ameaçar a vítima para que ela não relatasse para a mãe os abusos sexuais.

De acordo com as investigações, os estupros começaram quando a menina tinha apenas 7 anos e se estenderam até ela completar 12, quando o caso foi denunciado à polícia. O tio aproveitava que a criança morava na mesma casa e praticava os abusos sexuais quase diariamente, nos momentos em que a mãe da sobrinha não estava. Em uma ocasião, ele chegou a queimar a mão da vítima no fogão para ameaçá-la.

Com informações sobre o paradeiro do criminoso, agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói estiveram em um endereço na Rua Rosalina Moraes Paiva, no bairro Engenho do Mato, onde surpreenderam o homem, que não reagiu à prisão. Após o cumprimento do mandado de prisão, ele foi encaminhado à audiência de custódia.