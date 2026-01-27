O "Mineiro" foi preso em flagrante por policiais da 5ª DP (Mem de Sá) - Reprodução

Rio - Bruno de Souza Felix, conhecido como 'Mineiro', de 26 anos, foi preso em flagrante por policiais da 5ª DP (Mem de Sá), nesta segunda-feira (26), enquanto vendia drogas em um casarão na Lapa, na região central do Rio. Ele possui uma extensa ficha criminal, com 12 anotações por tráfico, associação e furto.

O traficante chegou a ser detido pela própria unidade em junho de 2025. Mesmo com o histórico de crimes, ele estava em liberdade e havia retomado o controle da comercialização de drogas novamente da região.



Segundo a Polícia Civil, Bruno ao perceber a chegada dos agentes quando foi localizado, tentou fugir a pé pelas ruas do bairro, mas acabou detido. Com ele, os policiais apreenderam 98 pinos de cocaína, 25 sacolés de crack e 20 papelotes de drogas sintéticas. Todo o material estava pronto para a venda e apresentava identificação da facção Comando Vermelho (CV), que, de acordo com a corporação, é liderada na região pelo traficante Abelha.



O "Mineiro" foi autuado novamente por tráfico e associação para o tráfico.