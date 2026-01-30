Bope atua o Morro do Fubá, em Campinho, nesta sexta-feira (30) - Reprodução / Redes Sociais

Bope atua o Morro do Fubá, em Campinho, nesta sexta-feira (30)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 30/01/2026 08:52

Rio - O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, realizou uma operação, na manhã desta sexta-feira (30), para prender criminosos envolvidos no tráfico de drogas, roubos de veículos e de cargas, no Morro do Fubá, em Campinho, na Zona Norte. A ação ocorreu um dia depois de dois policiais militares serem baleados na região.

Não houve registro de prisões ou apreensões. Um vídeo compartilhado pela corporação nas redes sociais mostrou os agentes patrulhando ruas da comunidade, controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a operação impactou no funcionamento de duas unidades da região, que suspenderam as atividades externas. O atendimento presencial seguiu sendo realizado.

Nesta quinta-feira (29), um capitão e um sargento do 9º BPM (Rocha Miranda) foram baleados em uma troca de tiros com criminosos no Fubá. Os PMs e outras equipes atuavam na região para verificar uma informação de roubo de um caminhão de entrega de alimentos.

Segundo a PM, o capitão foi atingido no tórax e o sargento na cabeça. Ambos foram socorridos e levados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte.

Ainda de acordo com a corporação, o primeiro apresentou lesão torácica leve e passou por uma cirurgia. Ele se encontra estável e em processo de transferência para o Hospital Central da PM, no Estácio, região central do Rio. Já o segundo permanece internado no Carlos Chagas para observação, apresentando quadro clínico estável e consciente.

Não houve prisões na ação desta quinta.