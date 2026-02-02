Jonas foi conduzido à DHBF, onde foi autuado em flagrante por homicídio - Divulgação / PCERJ

Publicado 02/02/2026 11:55

Rio - Jonas da Silva Barbosa foi preso em flagrante por matar o próprio vizinho, Alex Laurindo da Silva, a pauladas em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Policiais localizaram o criminoso na Rua Abel Cardoso, no bairro Brisamar, horas após o crime. O caso aconteceu no sábado (31).

Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu na residência de Jonas e teria sido motivado por um desentendimento com A lex. O agressor usou um pedaço de madeira para agredir o vizinho na cabeça, mesmo após ele já ter caído no chão. Alex não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

A Civil informou ainda que os dois teriam feito uso de drogas horas antes do crime.

Jonas foi preso, conduzido à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e autuado em flagrante.