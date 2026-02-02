Casarão pegou fogo na Rua São Cristóvão - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 02/02/2026 13:53

Rio - Um casarão pegou fogo na manhã desta segunda-feira (2), na Rua São Januário, em São Cristóvão, na Zona Norte. Bombeiros do Quartel Central foram acionados às 5h15 para conter as chamas. Não há registro de feridos e nem pistas sobre o que poderia ter ocasionado às chamas.

Segundo relatos de testemunhas, o incêndio começou por volta das 4h. Parte do telhado ruiu com a força da água utilizada pelas equipes.

Cida Rangel, de 65 anos, moradora do bairro, viu as chamas se alastrarem. Segundo ela, a casa já apresentava sinais de deterioração: "Já estava prejudicado assim há anos, é bem antigo. Está com risco de cair aqui, bem prejudicado."

Cida relatou ainda que o imóvel chegou a ser ocupado anteriormente, mas estava vazio no momento do incêndio. "Tinha uma mulher que morava com cachorros, mas antes disso ela foi embora."

Pouco após o combate às chamas, um morador em situação de rua invadiu os destroços e teve de se retirado à força pelos Bombeiros.



