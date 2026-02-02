Material apreendido pelos agentes da DRCI - Reprodução

Publicado 02/02/2026 16:03

Rio – A Polícia Civil informou que impediu a execução de um ataque terrorista com bombas caseiras em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), no Centro do Rio. O crime estava sendo idealizado por investigados que programavam manifestações antidemocráticas com explosivos em diferentes estados do país. Três suspeitos foram detidos. A informação foi feita pela corporação nesta segunda-feira (2).

De acordo com investigações da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), no âmbito da operação "Break Chain", os integrantes de um coletivo autodenominado 'Geração Z', que se apresenta como apartidário e anticorrupção, vinham tramando os ataques em grupos de mensagens e páginas em redes sociais. Eles incitavam e elaboravam atos de violência e terrorismo, como investidas contra estruturas de telecomunicações, prédios públicos, autoridades estatais e centros políticos, sempre a fim de gerar pânico, desordem e caos social.

Dentre o conteúdo compartilhado entre os investigados, estavam orientações para a confecção dos artefatos improvisados, conhecidos como 'coquetel Molotov', e outros explosivos, confeccionados com bolas de gude e pregos. Os agentes entenderam que tais instruções representam a proposta do grupo de espalhar destruição e levar risco concreto à população.

Em princípio, a DRCI pretendia cumprir medidas cautelares contra quatro envolvidos. A partir de informações de inteligência, porém, os policiais identificaram nesta segunda outros 13 participantes, o que resultou no pedido à Justiça por outros mandados de busca e apreensão. Muitos itens foram recolhidos.

Os presos e outros envolvidos podem responder pelos crimes de incitação ao crime, associação criminosa e posse, fabricação ou preparo de artefato explosivo ou incendiário. As investigações seguem para a identificação outros participantes.