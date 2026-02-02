Casa desabou na Rua Buriti, na comunidade Congonha, em Madureira, nesta segunda-feira (2) - Divulgação/CBMERJ

Publicado 02/02/2026 15:57

Rio - Uma casa desabou na Rua Buriti, na comunidade da Congonha, em Madureira, Zona Norte, por volta das 11h40 desta segunda-feira (2). Segundo o Corpo de Bombeiros, um idoso de 61 anos ficou preso sob os escombros e foi resgatado após um trabalho que durou pelo menos duas horas.

A vítima, não identificada, foi levada para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Ele teve ferimentos moderados.



Equipes do 8º Grupamento de Bombeiro Militar (Campinho), do Grupo de Operações Especiais (GOESP) e do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) da corporação atuam no local. Ainda não há informações sobre o que provocou o desabamento da residência.

Equipes da Defesa Civil Municipal avaliaram que há risco de um novo desmoronamento da estrutura. Com isso, equipes da Secretaria Municipal de Conservação foram acionadas para realizarem a demolição total do imóvel.

Mais um caso

Na madrugada desta segunda-feira (2), mais uma ocorrência de queda de imóvel foi registrado na cidade do Rio, mas com uma vítima fatal. Michele Martins, de 40 anos, morreu e a filha, de 7, ficou ferida durante um desabamento de um prédio na favela do metrô, no Maracanã, na Zona Norte. A criança chegou a ficar presas sob os escombros. Outras oito pessoas foram socorridas com vida, incluindo uma adolescente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 1h33. Os militares conseguiram realizar o resgate cerca de cinco horas depois, por volta das 6h30, e em seguida tiveram acesso ao corpo de Michele. Ainda durante as buscas, a criança chegou a pedir ajuda: "Me tira daqui! Mamãe, mamãe", disse repetidamente.



A menina precisou ser encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar. De acordo com a direção da unidade, o estado de saúde dela é estável.