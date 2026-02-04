Agentes prenderam homens suspeitos de ligação com o Comando Vermelho - Reprodução

Publicado 04/02/2026 09:37

Rio - A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio (MPRJ) realizaram, nesta quarta-feira (4), mais uma etapa da Operação Contenção, com o objetivo de combater o avanço do Comando Vermelho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com mandados de prisão e de busca e apreensão a cumprir, as equipes prenderam cinco homens.

"Não vamos permitir que o crime organizado avance sobre territórios e ameace a população. A Operação Contenção é uma ação contínua, integrada e baseada em investigação qualificada, que tem como objetivo desarticular as estruturas das facções e reduzir a capacidade de atuação desses grupos", afirmou o governador Cláudio Castro.

As investigações revelaram a atuação de bandidos da facção na comunidade Vai Quem Quer, cujo o tráfico de drogas é chefiado por Rodolfo Manhães Viana, o Rato, alvo de uma tentativa frustrada de resgate, que resultou no ataque à sede da 60ª DP (Campos Elíseos) , em fevereiro de 2025. Atualmente, Rodolfo está custodiado em um presídio federal.

Ao longo da apuração, os agentes identificaram que os criminosos não apenas integravam o tráfico local, mas também realizaram delitos para proteger comparsas envolvidos no ataque à distrital. Os bandidos exerciam funções estratégicas para sustentar a facção, atuando na logística e financiamento de ações armadas.

Um dos pontos centrais da investigação foi a comprovação da existência de uma "caixinha" do tráfico, abastecida por lideranças locais, destinada a custear despesas de criminosos presos, aquisição de armamentos, compra de drogas e manutenção da estrutura do grupo.

A operação é realizada por agentes da 31ª DP (Ricardo de Alburquerque), com apoio de 120 agentes dos Departamentos-Gerais de Polícia Especializada (DGPE), da Capital (DGPC) e da Baixada (DGPB) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), além do MPRJ.

"Essa investigação se iniciou há exatamente um ano. O que motivou ela foi a tentativa de resgate frustrada da liderança do Comando Vermelho na comunidade Vai-Quem-Quer, em Duque de Caxias. O traficante de vulgo Rato, que hoje está preso em presídio federal. Cinco detidos na data de hoje, que integram a facção Comando Vermelho, estão vinculados à caixinha da facção, centralizada na gestão da Penha", explicou a delegada Patrícia Uana, titular da 31ª DP.

Operação Contenção

A ação desta quarta faz parte de uma ofensiva estratégica do Governo do Estado para conter e atacar o avanço territorial do Comando Vermelho. O objetivo é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização, além de prender traficantes que atuam na região.

Até o momento, mais de 300 criminosos foram capturados e outros 136 mortos em confronto. Desde março do ano passado, quando as ações contínuas começaram, foram apreendidas 465 armas, sendo 189 fuzis, e mais de 50 mil munições. Como parte da Contenção, também houve pedido de bloqueio de cerca de R$ 12 bilhões em bens e valores.

Ataque à delegacia

Na noite de 15 de fevereiro de 2025, criminosos invadiram e atacaram a tiros a 60ª DP (Campos Elíseos), após a prisão de Rodolfo Manhães Viana, conhecido como Rato e apontado como chefe do tráfico que atua no Vai-Quem-Quer, e de seu braço direito, Wesley de Souza do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Civil, sob o comando de Joab da Conceição Silva, uma das lideranças da facção, dezenas de traficantes invadiram a delegacia na tentativa de resgatar os comparsas presos.

Houve uma intensa troca de tiros entre policiais e criminosos. Porém, no momento do ataque, os presos já tinham sido transferidos para a sede da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), na Cidade da Polícia.

Em imagens que circularam nas redes sociais na época , os invasores armados com fuzis aparecem na porta da unidade policial. No vídeo, é possível ver a movimentação dos bandidos com armas de grosso calibre ao redor da delegacia e barulho de disparos.

*Colaboração de Érica Martin