Rio - O Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) pediu, na noite desta terça-feira (3), doações de sangue para Roberta da Silva Pinto, de 42 anos, atropelada por um caminhão em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, no último dia 27. Ela teve a perna amputada e segue internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade com estado de saúde considerado estável.
O atropelamento aconteceu no momento em que Roberta aguardava por um ônibus na rodovia RJ-104. Imagens de câmeras de segurança mostraram que o caminhão estava de marcha ré em alta velocidade. Após ouvir gritos de testemunhas, um homem abre a porta do veículo e vai em direção à parte traseira, com as mãos na cabeça, em sinal de desespero. 
Socorrida pelos Bombeiros, a vítima deu entrada no hospital com o quadro clínico considerado gravíssimo, passou por uma cirurgia e teve a perna esquerda amputada. A unidade de saúde disponibilizou 60 bolsas de sangue à paciente, sendo 20 concentrados de hemácias, 10 de plaquetas e 30 de plasmas.
O caso está sendo investigado 74ª DP (Alcântara).
Onde doar
As doações podem ser feitas nos laboratórios da GSH Banco de Sangue localizados em:
- Avenida Marechal Floriano, 99 - Centro do Rio de Janeiro;
- Avenida Ayrton Senna, 2150 - Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio;
- Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, também conhecido como Hospital da Posse;
- Avenida Doutor Paulo Hervé, 1130 - Bingen, em Petrópolis, na Região Serrana.
Os interessados podem ligar para o telefone (21) 99672-6744 e solicitar transporte para locomoção.