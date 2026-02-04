Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que a mulher é atingida pelo veículoReprodução / Redes sociais
Hospital pede doações de sangue para mulher atropelada por caminhão em São Gonçalo
Roberta da Silva Pinto, de 42 anos, teve a perna esquerda amputada após ser atingida pelo veículo em marcha ré na rodovia RJ-104
Operação contra grupo que atacou PM em Paraty tem líder do tráfico morto
Outras três pessoas foram presas. Agentes da DRE cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão
Polícia Civil e MPRJ miram conter avanço do Comando Vermelho durante operação em Duque de Caxias
Cinco homens foram presos até o momento
Rede municipal inicia ano letivo para mais de 650 mil alunos no Rio
Secretário Renan Ferreirinha recepcionou estudantes no GET Menezes Vieira, no Alto da Boa Vista
Mulher é resgatada após ficar três dias em cárcere privado em Copacabana
Rafael Nascimento de Carvalho, de 30 anos, foi preso em flagrante
TJ expede novo mandado de prisão contra Adilsinho por assassinato ligado à 'máfia do cigarro'
Adilson Oliveira Coutinho Filho é apontado como líder da organização criminosa que explora o comércio ilegal de cigarros
