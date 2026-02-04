Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que a mulher é atingida pelo veículo - Reprodução / Redes sociais

Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que a mulher é atingida pelo veículoReprodução / Redes sociais

Publicado 04/02/2026 09:43

Rio - O Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) pediu, na noite desta terça-feira (3), doações de sangue para Roberta da Silva Pinto, de 42 anos, atropelada por um caminhão em São Gonçalo , na Região Metropolitana do Rio, no último dia 27. Ela teve a perna amputada e segue internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade com estado de saúde considerado estável.

O atropelamento aconteceu no momento em que Roberta aguardava por um ônibus na rodovia RJ-104. Imagens de câmeras de segurança mostraram que o caminhão estava de marcha ré em alta velocidade. Após ouvir gritos de testemunhas, um homem abre a porta do veículo e vai em direção à parte traseira, com as mãos na cabeça, em sinal de desespero.

Socorrida pelos Bombeiros, a vítima deu entrada no hospital com o quadro clínico considerado gravíssimo, passou por uma cirurgia e teve a perna esquerda amputada. A unidade de saúde disponibilizou 60 bolsas de sangue à paciente, sendo 20 concentrados de hemácias, 10 de plaquetas e 30 de plasmas.

O caso está sendo investigado 74ª DP (Alcântara).

Onde doar

As doações podem ser feitas nos laboratórios da GSH Banco de Sangue localizados em:

- Avenida Marechal Floriano, 99 - Centro do Rio de Janeiro;

- Avenida Ayrton Senna, 2150 - Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio;

- Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, também conhecido como Hospital da Posse;

- Avenida Doutor Paulo Hervé, 1130 - Bingen, em Petrópolis, na Região Serrana.

Os interessados podem ligar para o telefone (21) 99672-6744 e solicitar transporte para locomoção.