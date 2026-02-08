Parte do carro ficou presa entre o trem e a plataforma de embarque - Reprodução / Redes sociais

Parte do carro ficou presa entre o trem e a plataforma de embarque Reprodução / Redes sociais

Publicado 08/02/2026 09:26

Rio - Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido em uma colisão entre um trem e um carro na estação Suruí, em Magé, Baixada Fluminense, na tarde deste sábado (7). De acordo com a SuperVia, o veículo tentou atravessar irregularmente a linha férrea.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram que parte do carro ficou prensa entre o trem e a plataforma de embarque dos passageiros.



Segundo o Corpo de Bombeiros, os quartéis de Fragoso, em Magé, e Campos Elíseos, em Caxias, foram acionados por volta das 18h para o resgate. No local, os militares encontraram uma vítima masculina, de aproximadamente 30 anos, já sem vida.



Os agentes também prestaram atendimento a um homem com cerca de 25 anos, que foi levado em estado grave para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias. Ainda não há, no entanto, atualizações sobre o quadro de saúde dele.

A PM informou que os policiais do 34º BPM (Magé) também atuaram na ocorrência. De acordo com a corporação, o motorista do carro de passeio teria cruzado a linha férrea de forma irregular e sem observar a sinalização.

O caso é investigado pela 65ª DP (Magé), onde o maquinista prestou depoimento, e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Por causa do acidente, a circulação do ramal Guapimirim chegou a ser suspensa, mas foi retomada neste domingo (8).

*Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob supervisão de Raphael Perucci