Motocicleta apreendida constava como roubada Divulgação / PMERJ
Dois homens são presos na Avenida Brasil com moto roubada
Policiais apreenderam pistola com um dos ocupantes
Vídeo: prédio desaba no Engenho Novo e deixa feridos
Imóvel já apresentava sinais de deterioração, mas não havia sido interditado
Componente da Portela morre após passar mal em ensaio técnico
Jussara Ferreira foi socorrida na avenida e levada para o Hospital Municipal Souza , mas não resistiu
Chuva forte volta a castigar e provoca alagamentos na Zona Norte e Baixada Fluminense
De acordo com o Centro de Operações Rio, o maior volume de água foi registrado em Anchieta
Acusados de assassinar policial civil no Maracanã são denunciados pelo MPRJ
Crime aconteceu durante uma tentativa de assalto no dia 11 de janeiro; policial foi morto a tiros e a mulher ficou ferida
Foragido por homicídio em Cabo Frio é preso em bloco de carnaval no Recife
Crime aconteceu em julho de 2018, no bairro Jardim Esperança
AfroReggae inaugura novo centro de cursos gratuitos de games na Maré
Unidade oferece formação em eSports e tecnologia para jovens da comunidade, além de ações complementares, como aulas de inglês
