Motocicleta apreendida constava como roubada - Divulgação / PMERJ

Publicado 08/02/2026 11:00

Dois homens foram presos na madrugada deste domingo (8), na Avenida Brasil, altura de Vigário Geral, Zona Norte do Rio.

Segundo informações divulgadas pela PM, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas patrulhavam a via, quando decidiram abordar dois homens em uma moto. Em seguida, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9mm com um dos ocupantes.

Ainda de acordo com a corporação, a motocicleta, que também acabou apreendida, era roubada.

Os dois homens foram encaminhados à 38ª DP (Brás de Pina).