Durante as chuvas, uma árvore caiu na Rua Maria Quitéria, altura da Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema - Érica Martin/Agência O DIA

Publicado 10/02/2026 06:53

Rio – Após os estragos provocados pelas chuvas , que causaram deslizamentos, alagamentos e o acionamento de sirenes em diferentes pontos da cidade, o Rio tenta voltar à normalidade na manhã desta terça-feira (10). O município segue em Estágio 2, com vias sendo reabertas e a circulação de trens e do BRT normalizada. Ao longo do dia, a previsão é de chuva fraca a moderada, porém com menor intensidade.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, às 19h desta segunda-feira (9), 15 sirenes foram acionadas em nove comunidades de alto risco geológico das Zonas Norte e Sudoeste, após os pluviômetros registrarem chuva acima dos 50 milímetros (mm) em 96 horas.



Até o momento, o COR-Rio contabilizou 60 bolsões d'água, 21 alagamentos, quatro deslizamentos e cerca de 10 quedas de árvores. Até às 6h desta terça (10), 18 ocorrências seguiam em andamento, enquanto 81 já foram finalizadas após ações dos órgãos municipais.



A Avenida Niemeyer, sentido Leblon, foi reaberta ainda no início da manhã. A via chegou a ser totalmente interditada na noite de segunda-feira para uma vistoria da Fundação GEO-Rio, após uma queda de árvore causar um deslizamento de terra, na altura do Faro Beach Club.



Na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, equipes da Prefeitura do Rio trabalham no deslizamento que ocorreu na pista sentido Grajaú, altura do Km 1, em Jacarepaguá. Comlurb, Bombeiros e Guarda Municipal atuam no local. Defesa Civil acionada.

A Zona Norte foi bastante afetada pelo temporal, em Bonsucesso, por exemplo, carros chegaram a ser arrastados pela água. Já Piedade, Madureira e Grande Méier receberam um dos maiores acumulados de chuva. Em imagens que circulam nas redes sociais, outros locais como Rocha Miranda, Del Castilho, Pavuna e Manguinhos, também aparecem embaixo d´água.

Trens e BRT



Responsável pelo sistema de trens, a SuperVia informou que, devido à forte chuva que causou alagamentos na via férrea, as estações Praça da Bandeira, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, Méier e Piedade chegaram a ficar interditadas para trens paradores no sentido Deodoro, na noite de segunda (9).



Na manhã desta terça-feira, a circulação dos trens segue de acordo com os intervalos abaixo, levando-se em conta a faixa de pico de cada ramal:



Ramal Deodoro (pico de 5h às 8h)

Entre Deodoro e Central do Brasil – intervalo médio de 10 minutos



Ramal Santa Cruz (pico de 5h às 8h)

Entre Santa Cruz e Central do Brasil – intervalo médio de 9 minutos



Ramal Japeri (pico de 5h às 8h)

Entre Japeri e Central do Brasil - intervalo médio de 8 minutos



Ramal Belford Roxo (pico de 5h às 8h)

intervalo médio de 15 minutos



Ramal Saracuruna (pico de 5h às 8h)

Gramacho x Central do Brasil - intervalo médio de 13 minutos

Saracuruna x Gramacho - intervalo médio de 30 minutos



Confira as ocorrências ainda em andamento até as 12h20



Alagamento

Rua Viúva Cláudio, altura do Buraco do Lacerda – Jacaré, na Zona Norte.



Bolsão d´água



Rua Antônio Frederico Luvizaro e Travessa Santo Antônio, em Marechal Hermes, Zona Norte

Deslizamentos

Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, sentido Grajaú, altura do Hospital Cardoso Fontes – Freguesia (Jacarepaguá) -

Rua Santa Carolina, altura da Rua São Miguel – Tijuca

Rua Adolfo Caminha, no Andaraí

Rua Augusto Borborema, altura da Rua Francisco Ernesto do Rego – Complexo do Alemão

Rua Canitar, altura do Mercado Pexinchete – Complexo do Alemão

Rua Pinheiro da Cunha, nº 260, Tijuca

Rua Tejo, nº 536, Vila Valqueire

Rua Açapaba, 21, altura da Rua Iguaçu, em Engenheiro Leal

Rua Gomes Lopes, 110, em Santa Teresa

Rua Camatiá, 275, Freguesia Jacarepaguá

Queda de árvore

Rua Maria Quitéria, altura da Praça Nossa Senhora da Paz – Ipanema

Rua Volta Grande – Del Castilho

Avenida Brasil, altura da Comunidade do Triângulo – Deodoro

Rua Santo Agostinho, nº 550, Andaraí

Estrada dos Teixeiras, altura do nº 427, Taquara



Queda de árvore sob fiação:

Estrada da Covanca, altura da Rua Virgínia Vidal – Tanque

Avenida Alexandre Ferreira, sentido Jardim Botânico, altura da Rua General Tasso Fragoso – Lagoa

Estrada da Paz – Alto da Boa Vista

Rua Amadeu Veloso, Jardim Guanabara

Avenida Almirante Alexandrino, em Santa Teresa



Queda de muro

Rua Arquias Cordeiro, altura da estação de trens do Engenho Novo – Engenho Novo

Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão, altura do Bosque da Freguesia – Gardênia Azul

Sirenes acionadas

De acordo com a Defesa Civil Municipal, às 20h25, as sirenes de oito comunidades foram desligadas. A última foi silenciada às 21h10.



Comunidades da Zona Norte:



– Arrelia, no Andaraí

– Jamelão, no Andaraí

– Formiga, na Tijuca

– Parque Silva Vale, em Tomás Coelho/Cavalcanti

– Rua Brício de Moraes, em Tomás Coelho

– Morro do Sapê, em Vaz Lobo

– São Miguel Arcanjo, em Vaz Lobo



Comunidades da Zona Sudoeste:



– Comandante Luiz Souto, no Tanque

– Espírito Santo, na Praça Seca



A recomendação é que moradores de comunidades de alto risco e de regiões com alto índice de alagamento, procurem um ponto de apoio mais próximo.



Além disso, siga as seguintes recomendações ao sair:



– Desligue a energia elétrica

– Desligue o gás

– Pegue documentos e remédios

– Não deixe animais de estimação abandonados em casa

– Auxilie idosos e crianças

Cidade chegou a Estágio 3

O Rio chegou a entrar em Estágio 3 às 19h24 desta segunda (9), devido a ocorrências relacionadas às chuvas que atingiram o município e a critérios para acionamento de sirenes.

De acordo com informações do Sistema Alerta Rio, os maiores acumulados de chuva, entre 13h dessa segunda (09) e 01h desta terça (10), foram registrados nos seguintes bairros:



- Piedade: 96,4mm

- Madureira: 90,8mm

- Grande Méier: 86,0mm

- Jardim Botânico: 78,2mm

- Barra/Riocentro: 74,0mm



Já nos últimos três dias, desde as 18h de sexta-feira (6) até 1h desta terça (10), os maiores acumulados aconteceram nos seguintes locais:



- Grande Méier: 181,8mm

- Anchieta: 175,8mm

- Madureira: 150,2mm

- Est. Grajaú/Jacarepaguá: 138,0mm

- Piedade: 137,2mm



Previsão



Ao longo desta terça (10), o tempo permanece instável na capital fluminense, com céu nublado a encoberto e previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia. Os ventos estarão entre fracos e moderados e as temperaturas estáveis, com mínima prevista de 20°C e máxima prevista de 29°C.

Região Metropolitana

Diversos pontos de alagamentos também foram registradas em São Gonçalo e Niterói, na Região Metropolitana.

Em Niterói, as sirenes foram acionadas nas comunidades da Boa Vista, na Zona Norte, e do Morro do Estado, na região Centro-Sul. A cidade segue em estágio de alerta, com equipes atuando nas ruas. Em apenas 24 horas, o volume de chuva registrado superou a média prevista para todo o mês de fevereiro.

Em São Gonçalo, houve alagamentos e bolsões d’água em diversos bairros. A Defesa Civil segue acompanhando as ocorrências, prestando atendimentos aos moradores, sem registro de vítimas.

Até o momento, 44 pessoas estão abrigadas no ponto de apoio CRAS Salgueiro, por conta de vias inundadas. Oito moradores estão no ponto de apoio Colégio Evadyr Molina, na Venda da Cruz, por conta de ocorrência em Tenente Jardim. A Secretaria de Assistência Social acompanha as famílias.



Além disso, a Defesa Civil tem equipe atuando na Rua Dr. March, na subida do Morro do Castro, onde ocorreu deslizamento de talude, com interdição da via. As equipes também acompanharam deslizamento de encosta em Tribobó, queda de muro no Rocha, pequeno deslizamento no Zé Garoto, deslizamento de encosta no Porto Velho e queda parcial de imóvel (área isolada pelos Bombeiros).

Baixada Fluminense

A região da Baixada também foi afetada pelas fortes chuvas. Em Duque de Caxias, as equipes da prefeitura, por meio das secretarias de Obras e Agricultura, seguem atuando em Campos Elíseos e em outras localidades impactadas, como o Parque Império, Pilar e Vila Maria Helena, onde a água já baixou. Nessas regiões, maquinários e equipes trabalham no canal Marilândia, realizando a desobstrução do rio e a limpeza do canal, com o objetivo de minimizar os impactos do transbordamento.



Equipes de limpeza trabalha também com serviços de desobstrução de vias, limpeza de caixas e ralos, garantindo a mobilidade e a segurança da população.

Ainda em razão das chuvas, 11 escolas da região de Campos Elíseos tiveram as aulas suspensas nesta segunda-feira (9). As unidades permanecerão fechadas até que a situação seja normalizada e que todas estejam devidamente limpas e vistoriadas.



Atualmente, o município registra 44 pessoas desabrigadas, acolhidas em dois pontos de apoio:

• Escola Municipal Jaime Fishman, em Vila Urussaí – 36 pessoas;

• Igreja Evangélica Emaús, no bairro Figueira.



Diante da previsão de continuidade e de novos acumulados de chuva, o município mantém as equipes mobilizadas, intensificou as medidas preventivas e segue monitorando as áreas mais afetadas.



As equipes operacionais e técnicas da Defesa Civil seguem realizando vistorias em todos os quatro distritos de Duque de Caxias e, em conjunto com a Secretaria de Obras e Agricultura, permanecem empregando todos os recursos necessários para o retorno da normalidade.

Em Nova Iguaçu, a cidade registrou 49 ocorrências, com três interdições de imóveis. O temporal afetou 70 famílias, totalizando 147 pessoas. Deste total, 24 famílias, com 85 pessoas, estão desalojadas. Não há registro de desabrigados ou feridos, e o município permanece em estágio de alerta.



Equipes seguem mobilizadas em diferentes pontos da cidade, realizando desobstrução de bueiros e vias, limpeza de valas, rios, córregos e valões, retirada de resíduos, vistorias técnicas em imóveis e acolhimento social.



O ponto de apoio permanece em funcionamento no CRAS Terras de Marambaia, localizado na Rua Pelotas, 251, no Parque Estoril. No local, os moradores afetados recebem da Secretaria Municipal de Assistência Social kits de limpeza, colchões, auxílio alimentação e suporte para emissão de documentos.