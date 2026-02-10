Durante as chuvas, uma árvore caiu na Rua Maria Quitéria, altura da Praça Nossa Senhora da Paz, em IpanemaÉrica Martin/Agência O DIA
Até o momento, o COR-Rio contabilizou 60 bolsões d'água, 21 alagamentos, quatro deslizamentos e cerca de 10 quedas de árvores. Até às 6h desta terça (10), 18 ocorrências seguiam em andamento, enquanto 81 já foram finalizadas após ações dos órgãos municipais.
A Avenida Niemeyer, sentido Leblon, foi reaberta ainda no início da manhã. A via chegou a ser totalmente interditada na noite de segunda-feira para uma vistoria da Fundação GEO-Rio, após uma queda de árvore causar um deslizamento de terra, na altura do Faro Beach Club.
Na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, equipes da Prefeitura do Rio trabalham no deslizamento que ocorreu na pista sentido Grajaú, altura do Km 1, em Jacarepaguá. Comlurb, Bombeiros e Guarda Municipal atuam no local. Defesa Civil acionada.
Trens e BRT
Responsável pelo sistema de trens, a SuperVia informou que, devido à forte chuva que causou alagamentos na via férrea, as estações Praça da Bandeira, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, Méier e Piedade chegaram a ficar interditadas para trens paradores no sentido Deodoro, na noite de segunda (9).
Na manhã desta terça-feira, a circulação dos trens segue de acordo com os intervalos abaixo, levando-se em conta a faixa de pico de cada ramal:
Ramal Deodoro (pico de 5h às 8h)
Entre Deodoro e Central do Brasil – intervalo médio de 10 minutos
Ramal Santa Cruz (pico de 5h às 8h)
Entre Santa Cruz e Central do Brasil – intervalo médio de 9 minutos
Ramal Japeri (pico de 5h às 8h)
Entre Japeri e Central do Brasil - intervalo médio de 8 minutos
Ramal Belford Roxo (pico de 5h às 8h)
intervalo médio de 15 minutos
Ramal Saracuruna (pico de 5h às 8h)
Gramacho x Central do Brasil - intervalo médio de 13 minutos
Saracuruna x Gramacho - intervalo médio de 30 minutos
Na ocasião, o serviço do BRT também foi afetado. Ainda no fim da noite, as operações de todos os corredores já haviam sido retomadas.
Rua Santa Carolina, altura da Rua São Miguel – Tijuca
Rua Adolfo Caminha, no Andaraí
Rua Augusto Borborema, altura da Rua Francisco Ernesto do Rego – Complexo do Alemão
Rua Canitar, altura do Mercado Pexinchete – Complexo do Alemão
Rua Pinheiro da Cunha, nº 260, Tijuca
Rua Tejo, nº 536, Vila Valqueire
Rua Açapaba, 21, altura da Rua Iguaçu, em Engenheiro Leal
Rua Gomes Lopes, 110, em Santa Teresa
Rua Camatiá, 275, Freguesia Jacarepaguá
Rua Volta Grande – Del Castilho
Avenida Brasil, altura da Comunidade do Triângulo – Deodoro
Rua Santo Agostinho, nº 550, Andaraí
Estrada dos Teixeiras, altura do nº 427, Taquara
Queda de árvore sob fiação:
Avenida Alexandre Ferreira, sentido Jardim Botânico, altura da Rua General Tasso Fragoso – Lagoa
Estrada da Paz – Alto da Boa Vista
Rua Amadeu Veloso, Jardim Guanabara
Avenida Almirante Alexandrino, em Santa Teresa
Queda de muro
Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão, altura do Bosque da Freguesia – Gardênia Azul
Comunidades da Zona Norte:
– Jamelão, no Andaraí
– Formiga, na Tijuca
– Parque Silva Vale, em Tomás Coelho/Cavalcanti
– Rua Brício de Moraes, em Tomás Coelho
– Morro do Sapê, em Vaz Lobo
– São Miguel Arcanjo, em Vaz Lobo
Comunidades da Zona Sudoeste:
– Espírito Santo, na Praça Seca
A recomendação é que moradores de comunidades de alto risco e de regiões com alto índice de alagamento, procurem um ponto de apoio mais próximo.
Além disso, siga as seguintes recomendações ao sair:
– Desligue a energia elétrica
– Desligue o gás
– Pegue documentos e remédios
– Não deixe animais de estimação abandonados em casa
– Auxilie idosos e crianças
- Piedade: 96,4mm
- Madureira: 90,8mm
- Grande Méier: 86,0mm
- Jardim Botânico: 78,2mm
- Barra/Riocentro: 74,0mm
Já nos últimos três dias, desde as 18h de sexta-feira (6) até 1h desta terça (10), os maiores acumulados aconteceram nos seguintes locais:
- Grande Méier: 181,8mm
- Anchieta: 175,8mm
- Madureira: 150,2mm
- Est. Grajaú/Jacarepaguá: 138,0mm
- Piedade: 137,2mm
Previsão
Ao longo desta terça (10), o tempo permanece instável na capital fluminense, com céu nublado a encoberto e previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia. Os ventos estarão entre fracos e moderados e as temperaturas estáveis, com mínima prevista de 20°C e máxima prevista de 29°C.
Além disso, a Defesa Civil tem equipe atuando na Rua Dr. March, na subida do Morro do Castro, onde ocorreu deslizamento de talude, com interdição da via. As equipes também acompanharam deslizamento de encosta em Tribobó, queda de muro no Rocha, pequeno deslizamento no Zé Garoto, deslizamento de encosta no Porto Velho e queda parcial de imóvel (área isolada pelos Bombeiros).
Equipes de limpeza trabalha também com serviços de desobstrução de vias, limpeza de caixas e ralos, garantindo a mobilidade e a segurança da população.
Atualmente, o município registra 44 pessoas desabrigadas, acolhidas em dois pontos de apoio:
• Escola Municipal Jaime Fishman, em Vila Urussaí – 36 pessoas;
• Igreja Evangélica Emaús, no bairro Figueira.
Diante da previsão de continuidade e de novos acumulados de chuva, o município mantém as equipes mobilizadas, intensificou as medidas preventivas e segue monitorando as áreas mais afetadas.
As equipes operacionais e técnicas da Defesa Civil seguem realizando vistorias em todos os quatro distritos de Duque de Caxias e, em conjunto com a Secretaria de Obras e Agricultura, permanecem empregando todos os recursos necessários para o retorno da normalidade.
Equipes seguem mobilizadas em diferentes pontos da cidade, realizando desobstrução de bueiros e vias, limpeza de valas, rios, córregos e valões, retirada de resíduos, vistorias técnicas em imóveis e acolhimento social.
O ponto de apoio permanece em funcionamento no CRAS Terras de Marambaia, localizado na Rua Pelotas, 251, no Parque Estoril. No local, os moradores afetados recebem da Secretaria Municipal de Assistência Social kits de limpeza, colchões, auxílio alimentação e suporte para emissão de documentos.
