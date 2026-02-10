Temporal registrado em Barra Mansa, na madrugada desta terça-feira (10) - Reprodução / Redes sociais

Temporal registrado em Barra Mansa, na madrugada desta terça-feira (10)Reprodução / Redes sociais

Publicado 10/02/2026 07:58

Rio – Uma criança de 5 anos, M.E , morreu na manhã desta terça-feira (10) horas após ficar soterrada em um deslizamento de terra no bairro Siderlândia, em Barra Mansa, no Sul Fluminense. A irmã de menina, de 2 anos, e o pai delas também ficaram feridos na tragédia, que atingiu a casa da família, e seguem internados, em estado estável. O deslizamento foi provocado pelas fortes chuvas que atingem todo o estado desde a última sexta-feira (6).

A garota ainda chegou a ficar internada em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia do município, no entanto, não resistiu. A informação foi divulgada pelas redes sociais da Prefeitura de Barra Mansa.

A mãe das meninas, que também estava no momento do deslizamento, não sofreu ferimentos.

Em nota, o prefeito Luiz Antonio Furlani lamentou o ocorrido e manifestou apoio aos familares: “Recebemos essa notícia com muita tristeza. Nos solidarizamos com a família e reforçamos que a Prefeitura de Barra Mansa seguirá oferecendo todo o suporte necessário, tanto no acompanhamento do caso quanto no amparo aos familiares”, destacou. Diante da tragédia, o prefeito também decretou luto oficial de três dias na cidade.

De acordo com a Defesa Civil, o volume de água registrado no temporal desta madrugada teve 72mm, e inundou diversos bairros de Barra Mansa em três horas, sendo eles Nova Esperança, Boa Sorte, São Luiz, Piteiras, Siderlândia, Jardim América, Saudade, Santa Clara, Goiabal, São Judas, Monte Cristo, Abelhas e Centro.

Diversos municípios em alerta

Para ajudar a população afetada pelos fortes volumes de chuva registrados nesta segunda-feira (9), o Governo do Rio enviou maquinário pesado e equipes técnicas às cidades de Itaperuna, São Fidélis, Paty do Alferes, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Macuco, Cantagalo, Sumidouro e Bom Jardim.



Os agentes estão atuando na desobstrução de acessos, retirada de entulhos, e manutenção da drenagem com o uso de caminhões, retroescavadeiras, vacol, patrol, caminhões caçamba, escavadeira, caminhão-pipa, caminhão toco, pá carregadeira, e ferramentas.



Além disso, a Secretaria de Infraestrutura e Obras do Rio vai construir um acesso alternativo no município de Cantagalo após a interdição de um trecho da RJ-152 e uma ponte em Porciúncula, no Norte Fluminense.

Os moradores de Paraty e Resende deverão ficar ainda mais atentos, pois, segundo o Alerta Rio, essas cidades terão os maiores volumes de chuva do estado nesta terça-feira (10), podendo alcançar até 50mm.

Volta Redonda

Em Volta Redonda, os bairros mais prejudicados pelas chuvas na madrugada desta terça-feira (10) foram Vila Santa Cecília, Conforto, Vila Brasília e Açude. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a força da água inundando as vias e arrastando veículos.

fotogaleria

De acordo com a Defesa Civil do município, choveu um volume de 47mm nas últimas 24 horas, e o Rio Paraíba do Sul está 2,16m acima do nível normal. Além disso, foram registrados 18 casos de deslizamento de terra e quedas de árvore. Contudo, não houve vítimas.



Segundo a Prefeitura, equipes estão atuando na limpeza e na manutenção das ruas no momento.

Três Rios

Em Três Rios, a chuva não tem dado trégua desde sexta-feira (6). De acordo com a Defesa Civil do município, choveu quase 100mm (96,88) no final de semana, sendo 49,2 mm apenas no domingo (8), mais que o dobro do esperado para o dia. Dois deslizamentos de terra foram registrados na região, sem vítimas.

Uma família, que ficou desabrigada, está sendo acompanhada e assistida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. As demais famílias atingidas receberam kits de limpeza, kits de higiene pessoal, colchões e cestas básicas.

Segundo a Prefeitura de Três Rios, equipes seguem atuando, desde a manhã desta segunda-feira (9), na limpeza e na remoção de lama e destroços das áreas mais afetadas, como os bairros Purys e Triângulo.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci