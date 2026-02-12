Madureira recebeu uma unidade do Restaurante do Povo, com a inauguração do Tia Vicentina, que estava fechado desde 2016 - Divulgação / Governo do Rio

Rio - O bairro de Madureira, na Zona Norte do Rio, recebeu uma unidade do Restaurante do Povo, nesta quarta-feira (11), com a inauguração do Tia Vicentina.

O espaço estava fechado desde 2016 e passou por uma ampla obra de requalificação, com investimento total de R$ 2,8 milhões. As intervenções incluíram a reforma completa da estrutura metálica, instalação de novos telhados, modernização das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, além de pintura, impermeabilização, novos pisos e grades.

Esta é a 16ª unidade do programa, que tem capacidade para servir aproximadamente 3 mil refeições por dia, divididas entre 500 cafés da manhã, cerca de 2 mil almoços e 500 jantares, com valores simbólicos de R$ 0,50 para o café da manhã e R$ 1,00 para almoço e jantar. O local funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, na Avenida Edgard Romero, nº 364.

"Estamos ampliando a rede de Restaurantes do Povo, porque sabemos que uma alimentação acessível e de qualidade transforma a vida de milhares de famílias", destacou o governador Cláudio Castro, que esteve presente na inauguração.

O espaço conta ainda com espaço climatizado e acessível, além de capacidade para atender até 216 pessoas de forma simultânea. Idosos e pessoas com deficiência terão direito à alimentação gratuita, como já ocorre em todas as unidades administradas pelo Estado.

Quem esteve na inauguração, contou com um cardápio apetitoso: feijoada, frango com legumes, farofa, frutas e suco.

"Tudo nota mil. Para quem não tem condições de gastar muito com alimentação, é algo excelente", elogiou a ambulante Ângela Santiago, moradora de Osvaldo Cruz, também na Zona Norte.

O nome do restaurante homenageia Vicentina do Nascimento, a Tia Vicentina, figura icônica da cultura popular de Madureira e do samba carioca. Ligada à Portela, ela ficou conhecida por sua tradicional feijoada e por sua atuação como Irmã de Natal, conhecido na escola de samba.

O programa Restaurante do Povo está presente nos municípios de Nova Iguaçu, Queimados, Barra Mansa, Belford Roxo, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Niterói, Méier, Petrópolis, São Gonçalo, Volta Redonda, Bonsucesso, Campo Grande, Bangu e Central do Brasil.