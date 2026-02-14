Marinilson (de branco), cunhado de Beira-Mar, foi preso em Pernambuco - Reprodução / TV Globo

Marinilson (de branco), cunhado de Beira-Mar, foi preso em PernambucoReprodução / TV Globo

Publicado 14/02/2026 07:32

Rio - Policiais civis do Rio e de Pernambuco prenderam Marinilson Carneiro da Silva, apontado como um dos principais atacadistas de drogas ligados ao Comando Vermelho no Nordeste, nesta sexta-feira (13). As investigações apontam que ele era responsável pela compra e distribuição para seu cunhado, o traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar.

De acordo com informações do portal 'G1', Marinilson estava foragido há anos e atuava diretamente na negociação com produtores de maconha do chamado Polígono da Maconha, no sertão de Pernambuco, onde foi encontrado e detido pelos agentes.

O parente de Beira-Mar também era responsável por manter rotas de tráfico, negociar com fornecedores e inspecionar a qualidade da droga enviada para comunidades do Rio de Janeiro dominadas pela facção, segundo a polícia.



