Bosque do Samba foi inaugurado na Avenida São Francisco XavierDivulgação / Secretaria de Meio Ambiente e Clima

Rio – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima inaugurou o Bosque do Samba, novo espaço verde à margem da Avenida São Francisco Xavier, altura do viaduto da Mangueira, na Zona Norte, nesta sexta-feira (13). A entrega faz parte da campanha Folia Verde 2026, iniciativa que promove práticas sustentáveis durante o Carnaval.
Segundo a prefeitura, o espaço ampliará as áreas verdes urbanas, contribuindo para o combate às ilhas de calor e para a adaptação da cidade às mudanças climáticas. No dia de inauguração, às 11h40, o Rio havia entrado novamente ao Estágio 3 do Protocolo do Calor.
O Bosque do Samba homenageia personalidades e agremiações. Durante as inauguração, crianças de escolas de samba mirins participaram do plantio simbólico de mudas de pau-brasil, urucum, ipê-amarelo, ipê-branco e jacarandá, além de bromélias e outras espécies ornamentais.