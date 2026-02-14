Bosque do Samba foi inaugurado na Avenida São Francisco Xavier - Divulgação / Secretaria de Meio Ambiente e Clima

Publicado 14/02/2026 09:04

Rio – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima inaugurou o Bosque do Samba, novo espaço verde à margem da Avenida São Francisco Xavier, altura do viaduto da Mangueira, na Zona Norte, nesta sexta-feira (13). A entrega faz parte da campanha Folia Verde 2026, iniciativa que promove práticas sustentáveis durante o Carnaval.



O Bosque do Samba homenageia personalidades e agremiações. Durante as inauguração, crianças de escolas de samba mirins participaram do plantio simbólico de mudas de pau-brasil, urucum, ipê-amarelo, ipê-branco e jacarandá, além de bromélias e outras espécies ornamentais.