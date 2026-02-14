Utilitário bateu em um poste na Rua Beberibe, em Ricardo de Albuquerque, neste sábado (14) - Divulgação / COR

Utilitário bateu em um poste na Rua Beberibe, em Ricardo de Albuquerque, neste sábado (14)Divulgação / COR

Publicado 14/02/2026 08:54

Rio – Um utilitário que fazia o trajeto Pavuna x Ricardo colidiu com um poste na manhã deste sábado (14), na Rua Beberibe, altura do número 15, próximo à Avenida Nazaré, em Ricardo de Albuquerque, Zona Norte.



Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel do bairro foram acionadas às 7h20, e ao chegarem lá, perceberam que o motorista havia deixado o local. Por conta do acidente, a faixa precisou ser interditada e o trânsito está intenso na região, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR).

Com o impacto da batida, o poste cedeu e causou uma queda de luz. Equipes da Light trabalham na substituição da estrutura e na normalização do fornecimento de energia na região.

O veículo, que ficou com a parte dianteira destruída, ainda não foi retirado.