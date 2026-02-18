Mais de 12,5 mil policiais atuaram no policiamento durante os dias de carnaval - Divulgação / Governo do Rio

Publicado 18/02/2026 11:42

Rio - A PM divulgou o balanço operacional das ações realizadas durante o Carnaval 2026, entre os dias 13 e 17 de fevereiro. Ao todo, 458 pessoas foram presas e 74 adolescentes apreendidos em todo o estado durante o período festivo.



Os números representam aumento em relação ao carnaval do ano passado. As prisões cresceram 15%, enquanto as apreensões de menores tiveram alta de 28%. Já a recuperação de celulares roubados chegou a 97 aparelhos, crescimento de 169% na comparação com 2025, considerado recorde. Mais de 12,5 mil policiais militares atuaram com reforço em áreas de grande concentração de público.

Agentes apreenderam dezenas de objetos utilizados para furtos e intimidação de foliões, como materiais cortantes. A estratégia teve como foco principal o furto de celulares, que alimenta redes ilegais de revenda.



Ainda segundo a PM, o uso de tecnologia auxiliou na prisão de um homem com mandado de prisão em aberto durante um evento na região do Cacuia, na Ilha do Governador. Após alerta do sistema de reconhecimento facial, equipes do 17º BPM (São Cristóvão) realizaram a abordagem e confirmaram a identidade do foragido.



"O planejamento operacional foi estruturado para atuar prioritariamente na prevenção. Ampliamos a presença ostensiva, empregamos tecnologia e adotamos patrulhamento dinâmico para reduzir oportunidades ao crime em ambientes de grande circulação de pessoas. Os resultados demonstram efetividade da estratégia", afirmou o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes.

