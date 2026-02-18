Prisão foi realizada por policiais do Draco - Divulgação

Publicado 18/02/2026 11:38

Rio - Um integrante do núcleo financeiro da milícia que atua em Rio das Pedras, na Zona Oeste, foi preso na manhã desta quarta-feira (18), em Maricá, Região Metropolitana do Rio. Ele estava foragido desde o início de fevereiro.



Segundo a Polícia Civil, o miliciano atuava na movimentação e ocultação de dinheiro ilícito, dentro de uma estrutura hierarquizada, voltada à prática de diversos crimes.



Ainda de acordo com a corporação, agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o criminoso.



Em 6 de fevereiro de 2026, policiais da Draco, em conjunto com agentes do Ministério Público, prenderam outros seis integrantes do núcleo financeiro da organização criminosa paramilitar atuante nas regiões de Rio das Pedras, Muzema e adjacências.

Na época, já havia uma ordem judicial para prender o alvo localizado nesta quarta-feira, porém ele conseguiu fugir, passando à condição de foragido da Justiça.