O trio já estava sendo procurado pela Polícia Civil. João Vitor Teixeira Araújo, de 19 anos, tinha quatro anotações por roubo; Lucas Pereira dos Santos Plínio, o "LC", de 25 anos, três passagens pelo mesmo crime; e Weslley Oliveira de Souza, o "Caveirinha", de 23 anos, acumulou passagens por homicídio, porte ilegal de arma e receptação. O quarto homem foi identificado como Wilson de Oliveira de Santana Adriano, de 20 anos.
fotogaleria
A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e apura o caso. Ao DIA, o delegado André Cavalcante afirmou o trio era alvo da corporação: "A princípio, três deles estavam com prisão temporária decretada pelo latrocínio que vitimou a V.". Segundo o responsável pela investigação, os corpos passarão por exame no Instituto Médico Legal (IML), para confirmação de suas identidades. De acordo com informações preliminares, o grupo teria sido julgado pelo "tribunal" do Comando Vermelho.
A Polícia Civil informou que Wilson costumava praticar crimes com o grupo, mas, até o momento, não há indícios de sua participação no crime contra a criança.
Relembre o crime
O caso ganhou grande comoção nacional. Na última quinta-feira (12), a vítima e seu pai estavam dentro de um carro quando sofreram um assalto na Rua Nair Dias, no bairro Vila Operária. Durante a ação, os bandidos atiraram contra o automóvel e um dos disparos acertou a cabeça da menina.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.