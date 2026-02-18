Corpos foram encontrados no Centro de Nova Iguaçu - Reprodução / Redes sociais

O trio já estava sendo procurado pela Polícia Civil. João Vitor Teixeira Araújo, de 19 anos, tinha quatro anotações por roubo; Lucas Pereira dos Santos Plínio, o "LC", de 25 anos, três passagens pelo mesmo crime; e Weslley Oliveira de Souza, o "Caveirinha", de 23 anos, acumulou passagens por homicídio, porte ilegal de arma e receptação. O quarto homem foi identificado como Wilson de Oliveira de Santana Adriano, de 20 anos.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e apura o caso. Ao DIA, o delegado André Cavalcante afirmou o trio era alvo da corporação: "A princípio, três deles estavam com prisão temporária decretada pelo latrocínio que vitimou a V.". Segundo o responsável pela investigação, os corpos passarão por exame no Instituto Médico Legal (IML), para confirmação de suas identidades. De acordo com informações preliminares, o grupo teria sido julgado pelo "tribunal" do Comando Vermelho.

A Polícia Civil informou que Wilson costumava praticar crimes com o grupo, mas, até o momento, não há indícios de sua participação no crime contra a criança.

Relembre o crime

O caso ganhou grande comoção nacional. Na última quinta-feira (12), a vítima e seu pai estavam dentro de um carro quando sofreram um assalto na Rua Nair Dias, no bairro Vila Operária. Durante a ação, os bandidos atiraram contra o automóvel e um dos disparos acertou a cabeça da menina.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o veículo dos bandidos “fecha” a família. Em seguida, o pai desce com as mãos para o alto e senta no chão. Logo depois, os criminosos atiram e fogem. Em meio ao desespero, o motorista volta para o carro e percebe que a filha foi atingida.

A garota chegou a ser socorrida, passou por uma cirurgia de emergência e permaneceu internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do HGNI, sob monitoramento contínuo, mas não resistiu aos ferimentos.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Adriano Araújo