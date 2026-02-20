Criminoso passou atirando em uma praça movimentada no Catumbi - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 20/02/2026 07:26 | Atualizado 20/02/2026 11:45



Rio – Morreu uma segunda vítima do ataque a tiros que atingiu quatro pessoas na comunidade da Mineira, no Estácio, na Região Central do Rio, nesta quinta-feira (19). Henrique da Silva, 24 anos, estava internado no Hospital Central da PM desde a noite de quarta (18), mas não resistiu aos ferimentos. Entre os baleados está uma criança, que permanece em estado grave na mesma unidade e aguarda transferência para a rede pública.

A primeira vítima fatal foi identificada como Marcos Vinícius Gomes Marinho, que chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade. O quarto ferido ainda não teve o estado de saúde divulgado.



Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver homens armados atirando contra outros em uma praça na Rua Frei Caneca, na entrada no Conjunto Habitacional Zé Keti, no Estácio, onde ficava o antigo Complexo Penitenciário Frei Caneca. Segundo relatos, criminosos do Comando Vermelho (CV), oriundos da comunidade Fallet, realizaram um ataque contra traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), que controlam a Mineira.



O caso inicialmente foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova), mas após a confirmação da morte de Marcos, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu a investigação. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.

