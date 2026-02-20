Policiais da DPCA-Niterói realizaram a operação - Divulgação

Publicado 20/02/2026 08:52

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta sexta-feira (20), a Operação "Pueri in Periculum" contra administradores de um grupo virtual no qual eram compartilhadas imagens de pornografia infantil, cenas de extrema violência e conteúdos preconceituosos. Os agentes identificaram que alunos de uma escola da Região Oceânica de Niterói foram adicionados à comunidade em uma rede social.

De acordo com a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói (DPCA-Niterói), a ação teve o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos três administradores do grupo, que contava com mais de 500 integrantes. Os agentes buscam reunir novas provas e identificar outros possíveis envolvidos nos crimes de aliciamento e assédio sexual contra os menores. Há indícios de que estudantes de outras unidades escolares da cidade também tenham sido adicionados ao grupo.

De acordo com a delegada Carina Bastos, a operação teve início a partir de informações repassadas pelo Disque Denúncia e do depoimento dos pais de uma das vítimas.



"A partir de então foram adotadas diversas medidas e diligências a fim de identificar quem eram os administradores, conseguimos identificar inicialmente três, que foram os alvos dos mandados de busca e apreensão de hoje. A partir de então, a gente vai conseguir verificar todo esse esquema, que foi montado para o aliciamento dessas crianças para esses grupos, e inclusive, se há envolvimento das próprias crianças, ao colocarem outros integrantes no grupo", explicou.



A delegada frisou ainda que um dos alunos relatou toda a situação para o pai e reforçou a importância dos responsáveis manterem uma relação de diálogo com os filhos.



"Era um grupo que foi criado para apresentar fotos e vídeos de crianças e adolescentes em cenas pornográficas, de torturas aos animais, de racismo e homofobia. Inclusive, uma das crianças falou em uma conversa ao pai, que graças a ele não conseguiu acessar as imagens, que eram muito pesadas. Ele informou ainda que outras crianças viram e choraram em sala. Então, a gente fala da importância dos pais terem essa conversa aberta com os filhos, e se o filho tiver um acesso ao celular, ter um monitorando constante", finalizou.



"Pueri in Periculum", em latim, significa "Crianças em Perigo". A Polícia Civil reforça a importância de que pais e responsáveis mantenham diálogo aberto com seus filhos sobre os riscos no ambiente virtual, estimulando a confiança para que relatem qualquer situação suspeita. Diante de indícios de irregularidade, a orientação é procurar a corporação e a direção da escola para que as medidas cabíveis sejam adotadas.