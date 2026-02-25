Foram apreendidos 31 quilos de maconha e 7,5 quilos de cocaína - Divulgação / PRF

Foram apreendidos 31 quilos de maconha e 7,5 quilos de cocaína Divulgação / PRF

Publicado 25/02/2026 09:16

Rio - A Polícia Civil prendeu três pessoas e apreendeu uma adolescente, na noite desta terça-feira (24), na Rodovia Presidente Dutra, altura de Porto Real, no Sul Fluminense, por transporte de drogas.



Segundo a corporação, a ação foi resultado de uma investigação conduzida pelo Setor de Inteligência da 93ª DP (Volta Redonda), que monitorava um veículo suspeito de realizar transporte interestadual de entorpecentes.



Ainda de acordo com a corporação, os agentes identificaram que dois veículos retornavam da cidade de Jacareí, em São Paulo, com destino a Volta Redonda, também no Sul Fluminense. Um dos automóveis atuava como "batedor".



Diante das informações, duas equipes da 93ª DP e uma da Polícia Rodoviária Federal (PRF) posicionaram-se em pontos distintos da Via Dutra para realizar a abordagem.

No primeiro veículo, ocupado por um casal, foram encontradas diversas embalagens contendo entorpecentes no porta-malas. Já no segundo, estavam um homem de 22 anos e uma adolescente de 17.



Durante a ação, os policiais localizaram três bolsas com sete tabletes de pasta base de cocaína, além de 90 volumes de maconha prensada a vácuo e quatro frascos de substância utilizada no preparo e na mistura de entorpecentes. O material teria como destino comunidades de Volta Redonda.

Os agentes apreenderam, ao todo, 31 quilos de maconha e 7,5 quilos de cocaína.



Os envolvidos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.