Foram apreendidos 31 quilos de maconha e 7,5 quilos de cocaína Divulgação / PRF
Segundo a corporação, a ação foi resultado de uma investigação conduzida pelo Setor de Inteligência da 93ª DP (Volta Redonda), que monitorava um veículo suspeito de realizar transporte interestadual de entorpecentes.
Ainda de acordo com a corporação, os agentes identificaram que dois veículos retornavam da cidade de Jacareí, em São Paulo, com destino a Volta Redonda, também no Sul Fluminense. Um dos automóveis atuava como "batedor".
Diante das informações, duas equipes da 93ª DP e uma da Polícia Rodoviária Federal (PRF) posicionaram-se em pontos distintos da Via Dutra para realizar a abordagem.
Durante a ação, os policiais localizaram três bolsas com sete tabletes de pasta base de cocaína, além de 90 volumes de maconha prensada a vácuo e quatro frascos de substância utilizada no preparo e na mistura de entorpecentes. O material teria como destino comunidades de Volta Redonda.
Os envolvidos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
