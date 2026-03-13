Homem ficou pendurado e caiu - Rede Social

Homem ficou pendurado e caiuRede Social

Publicado 13/03/2026 06:56

Rio - Um paciente caiu do teto do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que a estrutura do forro se rompe e o homem fica pendurado, assustando outras pessoas que estavam no local.

Um paciente do Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, caiu do teto da unidade após o forro ceder enquanto ele caminhava sobre a estrutura, aparentemente desorientado. pic.twitter.com/mvyUiqCtAJ — Informe RJO (@InformeRJO) March 13, 2026

Segundo a prefeitura, a vítima é um paciente adicto, ou seja, com dependência química, que apresentou apresentou episódio de surto.

"Na tentativa de fugir do setor, ele sofreu uma queda que não ocasionou nenhum prejuízo a integridade física do mesmo ou de qualquer outro, sendo rapidamente controlado e conduzido novamente ao seu setor", explicou em nota.

O caso aconteceu na última quarta-feira (11), mas o homem permanece internado nesta sexta (13). Ele segue em bom estado geral, estável e com acompanhamento conjunto da equipe multidisciplinar.

"O HMAPN reforça seu compromisso e o cuidado com a integridade física e psicológica de seus pacientes", frisou a direção da unidade.