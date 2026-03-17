Cartão 'Vai Mulher' foi lançado nesta segunda-feira (16) - Divulgação / Prefeitura de Niterói

Cartão 'Vai Mulher' foi lançado nesta segunda-feira (16)Divulgação / Prefeitura de Niterói

Publicado 17/03/2026 07:49

Rio - A Prefeitura de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, lançou o cartão "Vai Mulher" nesta segunda-feira (16), com o objetivo de facilitar a locomoção da população feminina vulnerável dentro do município.

Segundo a Prefeitura, o cartão garante gratuidade no transporte para mulheres em situação de vulnerabilidade inscritas no CadÚnico que sejam atendidas pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) Neuza Santos ou pelo Espaço Empreender Mulher. O cadastro e a entrega serão feitos na sede da Secretaria Municipal da Mulher, no Caminho Niemeyer, em datas a serem agendadas.

A vice-prefeita Isabel Swan destaca que a iniciativa mostra a importância das políticas públicas voltadas à equidade de gênero.

"Em todas as secretarias temos uma meta que fortalece a equidade de gênero na cidade. Isso aponta para uma política pública de inclusão e fortalece todo um sistema que evita que a mulher passe por uma situação de violência e tenha mais força para mudar sua condição social e acessar os serviços prestados pela Prefeitura. Não à toa, Niterói completou 13 meses sem feminicídio", diz ela.

Fernanda Neves, coordenadora do programa Niterói por Elas e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, ressalta que o benefício será fundamental para garantir que as beneficiárias consigam manter a frequência nos atendimentos realizados pelas equipes técnicas. Muitas acabam interrompendo o acompanhamento por dificuldades financeiras.

"O cartão ‘Vai Mulher’ é uma oportunidade para a emancipação feminina. Não apenas para as mulheres que passam por situações de violência doméstica, mas para todas as que se encontram em situação de vulnerabilidade, garantindo o direito aos atendimentos dentro do CEAM, mas, principalmente, o acesso a cursos de capacitação e à empregabilidade", garante ela.

A iniciativa faz parte do programa Niterói por Elas e é uma parceria entre o Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados e as secretarias da Mulher e de Mobilidade, Transporte e Infraestrutura.