Cerca de 50 PMs participam de operação no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo - Reprodução

Cerca de 50 PMs participam de operação no bairro Jardim Catarina, em São GonçaloReprodução

Publicado 19/03/2026 09:12

Rio - As polícias Militar e Federal realizaram, na manhã desta quinta-feira (19), uma operação no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, para combater roubos de veículos e cargas. De acordo com relatos nas redes sociais, houve tiroteio logo após a chegada das equipes na região. A PF cumpriu um mandado de busca e apreensão em decorrência de investigação sobre fraudes em programas sociais.

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Segundo a PM, a ação teve como foco criminosos ligados a facção Comando Vermelho (CV), responsáveis pelas ordens para execução desses crimes, que impactam na logística e na segurança pública da Região Metropolitana. O bairro está localizado próximo à rodovias federais e estaduais.

Participaram da operação cerca de 50 policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) e equipes da PF. Os agentes atuaram com três veículos blindados da PM e dois da Polícia Federal, possibilitando a atuação estratégica e a segurança em campo.

A PM informou que foram realizadas varreduras, mas não foram encontrados foragidos da Justiça ou criminosos em atuação flagrante.

Fraudes em programas sociais

Segundo a PF, o foco da corporação durante a operação foi reprimir fraudes em programas sociais e combater o tráfico de drogas. No âmbito das investigações federais, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão relacionado à uma apuração de fraudes em sistemas do Governo Federal, especialmente no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e no Bolsa Família.

A investigação começou a partir de denúncia da Caixa Econômica Federal, que identificou irregularidades na concessão de benefícios assistenciais. As análises técnicas apontaram a existência de registros classificados como "fraude confirmada", associados a credenciais de acesso utilizadas de forma irregular por funcionário em atuação em São Gonçalo.

Ainda de acordo com a corporação, os fatos apurados, em tese, configuram o crime de inserção de dados falsos em sistema informatizado da Administração Pública.



Simultaneamente, também no Jardim Catarina, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), direcionados a alvos vinculados ao tráfico de drogas local. Ambas as investigações e diligências são coordenadas pela Delegacia de Polícia Federal em Niterói/RJ (DPF/NRI).



Durante a operação, as equipes apreenderam materiais que serão analisados, visando o aprofundamento das investigações, identificação de eventuais envolvidos nos crimes e delimitação das responsabilidades penais.

